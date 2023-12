Officiel : nous avons enfin une date confirmée pour l’arrivée de la série Redmi Note 13 au niveau mondial

C’était le 21 septembre 2023 lorsque Xiaomi nous a présenté en Chine sa nouvelle famille des Redmi Note 13. Cette série d’appareils se compose de trois modèles, les Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 5G et, après une attente qui a été assez longue pour beaucoup, ils seront enfin présentés au niveau mondial.

La date choisie par la société asiatique pour annoncer ces appareils sera le 4 janvier 2024, bien que malheureusement, pour le moment, leur lancement n’ait été confirmé qu’en Inde. Il est probable qu’ils arrivent également sur les autres marchés quelques jours après ou même à la même date qu’en Inde, mais pour le moment, c’est une information que la marque n’a pas encore confirmée.

Les nouveaux Redmi Note 13 feront leur entrée mondiale début 2024

Comme nous vous l’avons dit, c’est Xiaomi India elle-même via son site officiel et ses profils officiels sur les réseaux sociaux qui nous ont confirmé que les nouveaux Redmi Note 13 verront le jour début de l’année prochaine, en 2024, une date qui pourrait marquer un tournant dans cette série, car ils rencontrent un énorme succès en Chine et pourraient connaître le même succès à l’échelle mondiale.

Il y aura trois modèles qui arriveront avec des prix et des spécifications différentes, mais vous devez savoir qu’ils seront équipés de processeurs MediaTek Dimensity 7200 Ultra pour le Redmi Note 13 Pro+, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 pour le Note 13 Pro et MediaTek 6080 pour le Note 13, tous accompagnés de batteries allant jusqu’à 5 100 mAh avec une charge rapide pouvant atteindre 120 W et des écrans AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à des téléphones qui ne laisseront personne indifférent car ils sont vraiment puissants et avec un design qui ne cesse de s’améliorer de génération en génération. Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre le 4 janvier 2024 pour connaître toutes leurs informations en détail, ainsi que leur prix définitif, mais nous sommes impatients qu’ils arrivent sur notre marché pour pouvoir en profiter.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :