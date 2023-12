Tesla présente en vidéo les compétences d’Optimus Gen 2, la deuxième génération de son robot humanoïde

La nouvelle génération d’Optimus est plus rapide à marcher, a un meilleur équilibre et une détection tactile sur tous les doigts des mains, entre autres choses.

Le robot humanoïde Optimus Gen 2 est capable de manipuler des objets délicats

Elon Musk, le magnat populaire et directeur général de Tesla, vient de partager une vidéo montrant les compétences de l’Optimus Gen 2 sur son compte X (Twitter). La deuxième génération du robot humanoïde marche maintenant plus vite, améliore son équilibre et a une grande agilité avec les mains, car il a également gagné en sensibilité des doigts.

La vidéo en question fait référence à l’évolution de son robot humanoïde, qui a commencé avec Bumblebee il y a plus d’un an, en septembre 2022. Il s’agissait d’un robot au design assez brut, mais capable de marcher, saluer, faire des mouvements de danse, arroser les plantes et même livrer un colis ou effectuer d’autres tâches à l’usine.

Juste quelques mois plus tard, en mars 2023, la version avancée de ce modèle est arrivée : la première génération d’Optimus. Ce robot était plus poli que Bumblebee, il ressemblait à un mannequin intelligent, ce qui lui donnait plus l’apparence d’une personne. De plus, beaucoup de ses composants avaient été fabriqués par Tesla, tels que les actionneurs, les articulations des genoux et la batterie.

Voici la deuxième génération d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla

Eh bien, la société d’Elon Musk vient de présenter le robot humanoïde Optimus de deuxième génération, qui suit les lignes de la version précédente et a également conçu les actionneurs et les capteurs. Pour commencer, il a un col activé par le système de mouvement 2-DoF et une électronique et un câblage intégrés dans les actionneurs.

En ce qui concerne ses mouvements, la vidéo confirme que ce robot a réduit de 10 kilos son poids total, amélioré son équilibre et est capable de contrôler tout le corps, en mettant particulièrement l’accent sur une partie spécifique. Il a de nouvelles mains plus rapides, avec 11 degrés de liberté et une détection tactile sur tous les doigts, ce qui lui permet de manipuler avec dextérité des objets délicats.

D’autre part, le robot humanoïde le plus avancé de Tesla prétend être 30% plus rapide en marchant, ce qui est possible grâce au capteur de force du pied, aux sections de doigts articulés et à la géométrie du pied humain qu’il contient. Enfin, la vidéo se termine avec deux robots humanoïdes Optimus Gen 2 dansant comme s’ils étaient dans une discothèque, bougeant avec aisance le haut du corps.

Il est indéniablement stupéfiant de penser jusqu’où cette technologie peut aller dans quelques années, et surtout, ce que cela pourrait signifier pour la société. D’autant plus que la Chine veut construire en masse des robots humanoïdes très bientôt, et que des entreprises de renommée comme Amazon testent des robots humanoïdes spectaculaires.



