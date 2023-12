Les données des batteries qui équiperont le Xiaomi SU7 viennent d’être divulguées et il y a de bonnes nouvelles: il aura une autonomie supérieure à celle d’une Tesla Model 3.

Sans aucun doute, le monde des voitures électriques est en plein essor et Xiaomi est à quelques mois seulement de pouvoir nous présenter sa nouvelle Xiaomi SU7, une voiture dont nous avons déjà pu vous donner beaucoup d’informations. Cependant, l’une des informations les plus importantes que nous ne connaissions pas encore était quelle batterie il allait utiliser et quelle serait son autonomie, quelque chose que nous pouvons déjà vous expliquer en détail.

En effet, nous avons pu le découvrir grâce à l’équipe de Xiaomi Today où nous avons pu constater que il y aura plusieurs versions de batteries pour ce produit, dont l’une aura une autonomie énorme et dépassera largement celle d’autres modèles de sa concurrence directe, comme c’est le cas de la populaire Tesla Model 3.

Batteries de grande capacité pour la prochaine révolution de Xiaomi

Dans ce cas, selon cette fuite, la nouvelle Xiaomi SU7 disposera de deux capacités de batteries différentes. La première aura une capacité de 73,6 kWh, ce qui lui donnera une autonomie maximale oscillant entre 668 km et 628 km avec un poids de 1 980 kg, tandis que la plus puissante atteindra les 101 kWh avec une autonomie maximale située entre 800 km et 750 km et un poids de 2 205 kg.





Pour vous donner un contexte, la populaire Tesla Model 3 qui a été rénovée il y a seulement quelques mois offre deux versions différentes avec des autonomies allant de 554 km à un maximum de 678 km pour la variante Long Range, ce qui signifie que la batterie intégrée dans la nouvelle voiture Xiaomi représentera un saut assez important.

Bien sûr, pour le moment nous ne sommes qu’en présence de rumeurs et nous ne pouvons pas confirmer que ce seront finalement les capacités que ce modèle équipera, mais au moins nous sommes sûrs que la marque souhaite rivaliser avec ses concurrents directs au meilleur niveau dans tous les aspects techniques, et cela en tenant compte du fait que le prix sera assez similaire.

Source | Xiaomi Today

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :