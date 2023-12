Le nouveau modèle d’IA de Microsoft peut être exécuté sur votre téléphone portable : voici Phi-2, son alternative à Gemini Nano

Google a présenté Gemini, son modèle IA le plus avancé il y a peu de temps, à peine une semaine. L’idée de la grande G avec ce projet était de présenter un modèle IA capable de concurrencer directement OpenAI et offrant des garanties de succès face à ce qui est actuellement la plus grande entreprise d’IA au monde.

Pour donner naissance à Gemini à Mountain View, Google a fusionné toutes ses divisions IA dans ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Google Deepmind, division de Google chargée de gérer tous les projets liés à l’intelligence artificielle de l’entreprise et qui, d’après ce que nous avons vu avec Gemini, porte déjà ses fruits.

Juste après ces 7 derniers jours, Microsoft a annoncé Phi-2. Il s’agit d’un modèle de langage similaire à celui de Gemini de Google, entraîné avec 2,7 milliards de paramètres qui démontre, comme l’indique la société elle-même, des « niveaux surprenants de raisonnement et de compréhension ».

Today, we share our teams’ latest contributions, Phi-2 and promptbase.

Phi-2 outperforms other existing small language models, yet it’s small enough to run on a laptop or mobile device. https://t.co/wLhUeRsByL

— Microsoft Research (@MSFTResearch) Décembre 12, 2023