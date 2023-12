Décès d’Andre Braugher, le capitaine Holt dans Brooklyn Nine-Nine

Il avait 61 ans

Andre Braugher

Andre Braugher, l’acteur américain connu principalement pour ses rôles à la télévision comme celui du détective Winston Blake dans Kojak ou du capitaine Raymond Holt dans Brooklyn Nine-Nine, est décédé le 12 décembre n’ayant pas réussi à surmonter une maladie, sans que l’on sache de quoi il s’agissait. Il avait 61 ans.

Braugher était connu pour son rôle de capitaine Raymond Holt dans la série policière comique Brooklyn Nine-Nine de 2013 à 2021, mais il a également participé à de nombreuses autres séries et films. Il a fait ses débuts dans le film Glory de 1989, puis a ensuite joué aux côtés de Kojak dans les quatre téléfilms adaptés de la célèbre série policière. Peu après, il a joué le détective Frank Pempleton dans la série Homicide: Life on the Street, ce qui lui a valu la reconnaissance de l’Association des critiques de télévision, qui lui a décerné les prix du meilleur acteur en 1997 et 1998. Il a été nominé pour un Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique en 1996 et 1998, remportant le prix cette dernière année.

Dans les années qui ont suivi, Andre Braugher a également joué des rôles principaux dans plusieurs films, qui n’ont pas connu le succès escompté, ce qui a poussé l’acteur à revenir à son domaine habituel, le petit écran, où il a une fois de plus interprété un agent de l’autorité dans la série Hack de 2002 à 2004. En 2006, son rôle dans Thiefs lui a valu son deuxième Emmy de sa carrière.

Après des apparitions mineures dans des séries telles que Law & Order ou House, sa nouvelle grande opportunité lui est venue avec Brooklyn Nine-Nine, où une fois de plus il s’est habillé en bleu. Dans cette comédie, Braugher a joué le rôle du capitaine Raymond Holt, pour lequel il a été nommé pour un Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique.

Sur le plan personnel, Braugher s’est marié en 91 avec Ami Brabson, qui avait déjà joué sa femme dans la série Homicide. Ils ont eu 3 enfants. De plus, l’acteur a toujours été un exemple de camaraderie et il sera toujours rappelé pour son bon sens de l’humour et sa professionnalité, aussi bien devant que derrière les caméras.

