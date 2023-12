Google Maps se met à jour avec 4 fonctionnalités utiles pour améliorer votre vie privée

Google Maps va être mis à jour pour incorporer une série de nouveautés très intéressantes, toutes destinées à renforcer la confidentialité des utilisateurs.

L’application Google Maps sur un smartphone Android / Image de AndroAall

Bien que Google Maps soit l’un des services les plus utiles de toute la gamme de la société, il est également l’une des plates-formes qui collecte le plus de données sur les personnes qui l’utilisent. Google en est conscient, ainsi que de la préoccupation que cela peut causer aux utilisateurs, et c’est pourquoi il a présenté de nouvelles fonctionnalités qui promettent de donner plus de contrôle aux utilisateurs sur l’utilisation des données par Google Maps.

L’historique des emplacements de Maps sera stocké localement sur votre appareil

L’historique ou la chronologie des emplacements de Google Maps est une fonction très utile qui permet de stocker une liste de tous les endroits visités au fil du temps lorsque vous avez votre smartphone avec vous.

Malgré l’utilité de cette fonctionnalité, certains s’inquiètent du fait que l’historique des emplacements puisse être consulté par des tiers. Surtout, parce que les informations sont stockées dans le cloud pour y accéder à partir de n’importe quel appareil.

Le premier changement annoncé par Google vise précisément à résoudre cet inconvénient. Dans un avenir proche, si l’historique de Google Maps est activé, les informations seront automatiquement stockées dans la mémoire interne du téléphone et ne seront plus téléchargées dans le cloud comme c’était le cas auparavant.

Cependant, cela comporte un petit inconvénient : si vous changez de téléphone ou si vous souhaitez consulter l’historique depuis un autre appareil, vous devrez quand même créer une sauvegarde dans le cloud. Néanmoins, Google rappelle que la sauvegarde est chiffrée et personne ne peut la lire.

En plus de cela, Google va modifier la durée de conservation des données de l’historique. Alors qu’auparavant elles étaient conservées pendant 18 mois par défaut, à partir de maintenant, l’historique des lieux sera automatiquement supprimé tous les trois mois.

Google ajoutera également à Maps l’option de supprimer toutes les informations stockées dans l’historique pour un lieu précis en quelques étapes simples. Voici comment Google décrit cette nouveauté :

« Imaginez que vous planifiez une fête d’anniversaire surprise et que vous avez besoin d’indications pour vous rendre dans une pâtisserie à proximité pour récupérer le gâteau. Bientôt, vous pourrez voir toute votre activité récente sur Maps liée à la pâtisserie dans un emplacement centralisé et supprimer facilement vos recherches, indications, visites et actions en seulement quelques clics. La possibilité de supprimer de Maps l’activité liée à un lieu commencera à fonctionner sur Android et iOS dans les prochaines semaines. »

Le fameux « point bleu » de Google Maps, qui représente l’endroit où vous vous trouvez à tout moment, va également s’améliorer dans les prochaines semaines avec une mise à jour de Google Maps pour Android et iOS. En le touchant, vous accéderez à un menu avec différentes options pour activer ou désactiver l’historique des emplacements, modifier les autorisations de l’application et bien plus encore.

