Quelle barbarie de OnePlus : 24 Go de RAM, 1 To de mémoire et charge à 150W pour 588 euros

Ce smartphone est l’un des plus puissants du marché actuel et, sans aucun doute, celui qui offre la meilleure rapport qualité-prix en termes de matériel.

Ce OnePlus haut de gamme

Voulez-vous avoir le matériel le plus complet sur un téléphone Android mis à jour ? Eh bien, le OnePlus Ace 2 Pro, dans sa version avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne, peut être à vous pour 588 euros sur AliExpress Store, avec livraison depuis la France en utilisant le coupon AEES25. Vous n’avez jamais vu auparavant un smartphone avec autant de RAM entre vos mains, il est temps de le voir.

Ce OnePlus n’est pas seulement un concentré de RAM et de mémoire, il intègre également l’un des processeurs les plus avancés de Qualcomm, un écran magnifique et un système de caméras digne du haut de gamme premium. C’est une unité qui n’a pas été vendue en Europe, mais qui pourrait rivaliser avec son frère, le OnePlus 11.

OnePlus Ace 2 Pro (24/1TB)

Obtenez le smartphone le plus complet au meilleur prix jusqu’au samedi 16

La promotion d’AliExpress se termine le samedi 16 décembre à 9h du matin (heure française). Donc, si vous voulez obtenir un téléphone puissant pour de nombreuses années et entièrement mis à jour, n’hésitez pas et procurez-vous-le avant tout le monde et avant que l’offre ne soit épuisée.

Le OnePlus Ace 2 Pro est un smartphone haut de gamme très premium avec un corps en verre et plastique de 9 mm d’épaisseur et 210 grammes de poids. Une fois que vous l’avez en main, vous savez qu’il est de très bonne qualité et que OnePlus a fait tout son possible pour que votre expérience en tant qu’utilisateur soit très satisfaisante au quotidien.

Son écran est de type Amoled avec une diagonale de 6,74″ et une résolution WQHD+ (2772 x 1240 px). Le taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz, sa luminosité maximale est de 1600 nits et il est doté d’un verre incurvé des deux côtés qui le rendent encore plus premium au toucher et à l’utilisation quotidienne. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran, et il dispose de deux haut-parleurs de très bonne qualité sonore.

Les performances ne poseront aucun problème sur ce OnePlus haut de gamme car il intègre le puissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il est accompagné de rien de moins que 24 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage interne de 1 To de type UFS 4.0. Les performances sont excellentes pour toutes les tâches, édition ou jeu que vous lui demandez. Il a obtenu un score de 1,7 million de points sur Antutu.

Son aspect photographique se distingue également en montant un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique composé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un grand angle + macro Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille dédiée au mode portrait. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et prendre des instantanés en contre-jour avec le mode HDR avancé. Son objectif frontal Samsung de 16 MP fait un travail spectaculaire pour les selfies.

Un autre aspect impressionnant est sa puissance de charge rapide de 150W. Vous pourrez charger votre batterie de 5080 mAh de 0 à 100% en moins de 20 minutes et en toute sécurité. Enfin, au niveau de la connectivité, c’est un terminal qui est bien équipé avec les réseaux 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS, double SIM, NFC et infrarouge.

