Les 5 meilleures applications de musique Lofi pour Android

À la recherche d’une application pour écouter de la musique Lofi sur votre téléphone Android ? Voici les meilleures applications.

Dessin d’une fille étudiant en écoutant de la musique.

Il y a des personnes qui ont besoin de silence absolu pour étudier et travailler, et d’autres qui ont besoin d’avoir un bruit de fond qui ne soit pas trop distrayant. Pour cela, certaines personnes utilisent des applications de bruit blanc, mais une alternative intéressante est la musique Lofi. Il s’agit d’un type de musique discrète qui n’est pas destinée à avoir une grande qualité, mais qui est conçue pour être utilisée en arrière-plan pendant que nous sommes concentrés sur quelque chose. Si cette idée vous intéresse, nous allons vous présenter 5 applications indispensables.

Il s’agit d’applications pour écouter de la musique spécialement axées sur ce style, parmi lesquelles vous trouverez certainement celle qui vous convient le mieux.

Lofi Clouds

Cette application a été créée par des musiciens, des artistes et des développeurs qui veulent vous aider à atteindre une concentration maximale tout en travaillant ou en étudiant. Elle propose de la musique Lofi de différents styles tels que le Hip Hop, le chillhop et le jazzhop, sans publicité ou distractions. De plus, contrairement à d’autres applications de ce type, vous aurez un contrôle total sur ce que vous écoutez, car vous pourrez revenir en arrière et écouter la chanson que vous voulez à tout moment.

Elle dispose également d’une minuterie où vous pouvez indiquer combien de temps vous souhaitez écouter de la musique, de sorte que si vous vous endormez et que vous êtes trop concentré, vous pourrez vous rendre compte du temps qui s’est écoulé. Cela, combiné à l’absence de publicités et à la qualité sonore, en réalité l’application parfaite non seulement pour l’utiliser pendant que vous travaillez, mais même si vous avez besoin de dormir avec un bruit de fond. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur ce lien.

Música LoFi

Lorsque nous ouvrons cette application, l’interface nous rappelle particulièrement Spotify. Mais la différence est que dans cet outil, nous ne trouverons que de la musique spécialement conçue pour se concentrer ou se détendre. Vous y trouverez plus de 50 millions de chansons adaptées à différents états d’esprit. Que vous soyez triste, que vous ayez besoin de vous détendre ou que vous recherchiez quelque chose de divertissant, cette application dispose des chansons nécessaires pour vous accompagner.

Une des petites plaintes que certains utilisateurs avaient à propos de cette application était que nous devions toujours être connectés à Internet, car elle ne dispose pas d’une fonction nous permettant de télécharger les chansons. Mais les développeurs ont confirmé que la fonctionnalité de téléchargement est en cours de développement, il est donc probable qu’elle nous parviendra prochainement grâce à une mise à jour. L’application est totalement gratuite et vous pouvez la trouver sur ce lien. Quel que soit le type de musique LoFi dont vous avez besoin, nous sommes sûrs que vous la trouverez ici.

LoFi 24/7 Hip Hop Radio

Dans le monde de la musique Lofi, il y a plusieurs genres, et cette application est spécialement centrée sur le Hip Hop. Mais il s’agit de chansons instrumentales de ce genre, spécialement conçues pour que vous ne perdiez pas votre concentration pendant que vous travaillez, étudiez ou essayez simplement de vous détendre. Elle propose une grande variété de chansons disponibles et vous permet d’enregistrer vos préférées pour pouvoir les retrouver facilement si vous voulez les réécouter.

Par ailleurs, elle dispose également d’une fonction sociale qui pourrait vous rendre accro. Vous avez à votre disposition un chat grâce auquel vous pouvez discuter avec d’autres utilisateurs des chansons que vous aimez le plus parmi celles diffusées sur l’application. Vous pourrez également accéder à votre historique si vous souhaitez réécouter une chanson que vous avez déjà écoutée auparavant. Il s’agit donc d’une application assez complète si vous souhaitez écouter du Hip Hop en toile de fond pendant que vous effectuez vos tâches. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur ce lien.

Simply Lofi

Simply Lofi est une application de streaming qui vous propose en permanence de la musique Lofi de tous styles, dont le jazz hop, le future funk, l’ambiance spatiale, le vapourware et le chill wave. Mais bien qu’elle fonctionne à l’origine comme une radio, elle propose une grande variété de fonctions pour que vous ayez le contrôle de la diffusion. Ainsi, vous pouvez choisir parmi plusieurs chaînes celle qui correspond le mieux à votre état d’esprit. Vous pourrez également créer des listes de lecture avec vos chansons préférées pour les réécouter quand vous le souhaitez.

Et si une chanson vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, vous avez également la possibilité de la rechercher sur Google et YouTube sans qu’il soit nécessaire de quitter l’application. Si vous souhaitez que l’apparence de l’application vous invite également à vous détendre, vous pouvez choisir entre le mode clair et le mode sombre et sélectionner des images, des GIF et des thèmes pour l’accompagner. En résumé, elle a tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à vous détendre, et vous pouvez la télécharger gratuitement sur ce lien.

Lola Stream Lofi Music

Nous terminons cette revue des applications de musique Lofi avec une application qui prend soin à la fois de la musique que nous écoutons et de l’esthétique. Ainsi, si vous aimez les animes, vous adorerez probablement les animations que vous pouvez trouver dans cette application tout en écoutant de la musique spécialement conçue pour vous détendre après une longue journée. Vous pouvez également utiliser des minuteries pour contrôler le temps que vous passez à écouter vos chansons préférées sans vous laisser emporter.

Une différence entre Lola Stream Lofi Music et d’autres applications mentionnées dans cet article est qu’en plus de nous permettre d’écouter de la musique, elle fonctionne également comme un journal dans lequel vous pouvez noter les sensations que vous avez eues tout au long de la journée. De cette façon, vous aurez un meilleur contrôle de ce qui se passe dans votre tête et de la raison pour laquelle vous avez eu besoin de recourir à une application de musique Lofi pour vous détendre. Elle ne se présente pas seulement comme une application pour écouter de la musique, mais aspire également à être une aide pour votre santé mentale. Vous pouvez télécharger cette application sur le lien suivant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :