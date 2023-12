Ce Xiaomi a exactement ce dont tu as besoin et c’est génial pour seulement 120 euros.

Ne payez pas plus cher, ce smartphone chinois est livré avec une fiche complète de caractéristiques et un excellent prix.

La conception du Redmi 10 2022.

Le Redmi 10 2022 peut être à vous pour seulement 120 euros grâce à Amazon. Nous parlons ici de l’un des meilleurs smartphones pas cher de Xiaomi, un appareil avec lequel vous pourrez profiter chaque jour sans problèmes. Il est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres très intéressants compte tenu de son prix abordable.

Êtes-vous membre d’Amazon Prime ? Vous n’aurez rien à payer pour la livraison. C’est simple, vous avez l’occasion de vous offrir un smartphone complet et très pas cher en lequel avoir confiance. Il est sorti sur le marché pour presque 200 euros et maintenant qu’il coûte pratiquement la moitié, c’est une véritable aubaine.

Redmi 10 2022

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

Nous avons affaire à un téléphone simple mais joli, avec un corps pas trop grand qui sera idéal dans votre main. À l’avant, un écran de 6,5 pouces, avec une résolution HD et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Il a vraiment une bonne apparence, c’est très agréable à utiliser.

À l’intérieur se trouve le Helio G88 créé par MediaTek, un processeur que nous avons testé à de nombreuses reprises. Il fera fonctionner sans problème les applications que vous utilisez au quotidien et maintiendra le niveau pendant longtemps. Comme nous l’avons mentionné, vous recevrez la version supérieure, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Et que dire de ces caméras à l’arrière ? Vous trouverez rien de moins que 4 capteurs que vous pourrez exploiter et apprécier dans toutes sortes de scénarios. Il dispose d’ un capteur principal de 50 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un appareil photo pour le mode portrait.

Redmi 10 2022

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone de Xiaomi est un véritable bijou pour ceux qui recherchent un téléphone sûr et très pas cher. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, pour moins de 120 euros, il vous sera très difficile de trouver un appareil plus complet et performant que ce Redmi 10 2022.

