Google intègre le dictionnaire de l’RAE dans son moteur de recherche et des améliorations dans le clavier Gboard.

Voici les résultats de la participation de Google à LEIA, un projet lancé par la Real Academia Española.

Présentation des résultats du projet LEIA, lors d’un événement qui s’est tenu au Palais royal d’El Pardo

La collaboration entre Google et la Real Academia Española a porté ses fruits dans le projet LEIA, dont les initiales correspondent à Lengua Española e Inteligencia Artificial (Langue espagnole et Intelligence artificielle). À partir d’aujourd’hui, le moteur de recherche Google affichera le dictionnaire de la RAE lors d’une recherche en espagnol, et le fameux Gboard intègrera le lexique pour tous les utilisateurs de ce clavier.

Le projet LEIA, imaginé et dirigé par la Real Academia Española, a présenté ses résultats suite à la collaboration avec Google au Palais royal d’El Pardo. Cet événement a été marqué par la présence de S. M. le Roi de France, du directeur de la RAE et président de l’Association des Académies de la Langue Espagnole, Santiago Muñoz Machado, de la directrice générale de Google France et Portugal, Fuencisla Clemares, et d’autres académiciens.

Nouveautés dans la Recherche Google et le clavier Gboard

En entrant dans le vif du sujet, les résultats de ce projet nous apportent deux nouveautés importantes. D’une part, ils viennent d’annoncer l’intégration du Dictionnaire de la langue espagnole de la RAE dans la Recherche Google, ce qui signifie que toute personne dans le monde qui ouvrira ce moteur de recherche et effectuera une recherche en espagnol obtiendra en résultat les définitions et les synonymes de ce dictionnaire.

L’autre nouveauté nous vient du Gboard, le célèbre clavier du système d’exploitation Android, qui a incorporé le répertoire lexical du Dictionnaire de la langue espagnole, également connu sous le nom de lexique. Grâce à une méthodologie d’intelligence artificielle appelée analytique fédérée, trois grands avantages ont été obtenus pour les utilisateurs.

Tout d’abord, la capacité de faire plus de corrections automatiques d’erreurs. Ensuite, grâce à une meilleure compréhension du contenu, les propositions du texte prédictif accélèrent l’écriture de l’utilisateur et lui permettent de gagner du temps. Et, pour couronner le tout, il y a de nouveaux mots incorporés dans le clavier de Google, tels que archipel, cappuccino et antiquités.

En fin de compte, l’objectif principal de l’accord entre Google et la Real Academia Española est d’améliorer l’utilisation de l’espagnol dans les environnements technologiques, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle. Pour y parvenir, Google s’engage à soutenir l’utilisation préférentielle de cette langue dans ses produits, services et applications, dans les pays et régions où l’espagnol est une langue officielle.

