Problème avec le OnePlus 12 : les utilisateurs sur Weibo se plaignent de défauts et OnePlus répond

Les réseaux sociaux chinois s’enflamment et OnePlus a répondu diligemment, car les premiers utilisateurs des OnePlus 12 signalent des défauts de qualité dans l’assemblage de certaines unités.

Captures d’écran extraites de Weibo, avec certains des défauts signalés par les utilisateurs des OnePlus 12.

Il ne semble pas que OnePlus va avoir un lancement tranquille de ses nouveaux flagship phones à l’échelle internationale, car les premières unités des OnePlus 12 en Chine donnent bien des soucis au fabricant de Shenzhen, maintenant entre les mains de OPPO, qui a beaucoup misé sur ces téléphones qui sont déjà les plus ambitieux et les plus avancés de toute leur histoire.

Le problème semble être bien localisé dans l’assemblage des modules de caméra, qui, comme vous le savez déjà, ont un design complexe impliquant la fusion de trois matériaux différents, dans une sorte d’extension métallique reliant le châssis à l’arrière en verre, enveloppant tous les capteurs dans une protubérance aux formes circulaires très soignées.

Quoi qu’il en soit, selon ce que nous voyons sur Weibo et ce que divers médias nord-américains ont rapporté au cours des dernières heures, même si OnePlus a soigné la conception et la construction de ses nouveaux téléphones haut de gamme, cette finition si distinctive et complexe lui a joué un mauvais tour dans certaines unités qui ont fini par présenter divers défauts dans leur ajustement final.

Vous pouvez les voir dans la galerie photo suivante, mais ne partez pas si vite car nous allons vous dire ce que OnePlus a répondu en citant son propre président en Chine.

Les défauts du OnePlus 12 signalés sur Weibo, galerie photo

Selon les rapports des utilisateurs touchés, certaines unités présentent clairement des fissures ou des trous ouverts entre le verre et le métal, tandis que d’autres présentent des excès de colle industrielle débordant des joints. Il y a aussi certains OnePlus 12 où le verre ne s’ajuste pas correctement et finit par se fissurer, un problème que beaucoup ont imputé, y compris Lu Weibing de chez Redmi, aux normes de qualité médiocres que OnePlus a appliquées dans la chaîne d’assemblage.

Il n’en est rien, et OnePlus lui-même a répondu rapidement en confirmant qu’il existe ces légères différences d’ajustement entre les unités, mais qu’il ne s’agit en aucun cas de défauts de fabrication massifs, encore moins d’un problème lié à la qualité ou à la conception, mais de simples tolérances nécessaires en raison des différents matériaux et de leurs coefficients d’expansion thermique.

OnePlus confirme que ces tolérances sont nécessaires en raison des différents matériaux et pour éviter les ruptures, indiquant également aux utilisateurs de ne pas s’inquiéter car la résistance des OnePlus 12 est assurée : les protections IP contre les liquides et la poussière sont à l’intérieur.

D’après OnePlus, lors de son processus de conception, la résistance de l’appareil a été privilégiée, ce qui a nécessité, pour maintenir le design emblématique, de respecter ces concessions et exigences des différents matériaux afin d’éviter les ruptures prématurées. Les espaces visibles n’affectent en rien la fonctionnalité du téléphone ni la certification de résistance à l’eau et à la poussière, car les protections sont à l’intérieur de l’appareil et non dans son boîtier.

De plus, Li Jie Louis, le président de OnePlus en Chine, a confirmé que tous les clients insatisfaits pourront exercer leur droit de rétractation dans les 7 jours suivant l’achat.

Voici la déclaration de OnePlus, traduite en espagnol:

Nous avons remarqué que des publications circulent sur Weibo faisant des affirmations infondées et trompeuses, et notre équipe en Chine les surveille et prend les mesures appropriées à leur encontre. Vous trouverez une déclaration complète du président de OnePlus Chine sur https://weibo.com/7582893032/NwLNd4R3v.

Chez OnePlus, nous attachons une grande importance à ce que nos produits offrent une qualité et une fiabilité exceptionnelles. C’est pourquoi nous concevons tous nos téléphones pour qu’ils soient durables et évitent les ruptures, tout en permettant des variations dans les coefficients d’expansion et de contraction thermique entre les matériaux que nous utilisons. Le OnePlus 12 intègre trois matériaux différents dans son design impressionnant, y compris le verre arrière, le module de la caméra et le cadre central, et il est courant d’utiliser des adhésifs standards de l’industrie pour sceller les points de jonction afin d’améliorer l’attrait esthétique global de l’appareil.

Le module de la caméra de l’appareil présente une conception courbée, qui sert à la fois à améliorer l’esthétique de l’appareil et à intégrer l’antenne pour améliorer considérablement la réception du signal, tout en permettant au OnePlus 12 d’être résistant à la poussière et à l’eau.

Li Jie Louis, sur Weibo.

Nous devrons donc être attentifs, du moins lorsque les OnePlus 12 arriveront sur nos marchés, pour voir si le fabricant a amélioré les processus d’assemblage et corrigé ces problèmes qui ne semblent en aucun cas généralisés, cependant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :