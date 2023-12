Samsung est ambitieux avec des Galaxy S24 qui s’annoncent comme un succès

Dans les plans de Samsung, il est prévu de livrer environ 35 millions d’unités des Galaxy S24 en 2024, ce qui représenterait une vente d’environ 10 millions de plus que les Galaxy S23 cette année.

Diverses maquettes de presse des Samsung Galaxy S24 ont fuité avant l’heure.

Aujourd’hui même, toutes les informations sur les capteurs photographiques des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra de Samsung ont fuité en Corée du Sud, ce qui nous permet d’en savoir un peu plus sur ces fleurons qui, peu à peu, se dévoilent avant leur présentation. Ces téléphones seront également les fers de lance du catalogue Android en termes de droits et de mérites.

Nous savons déjà que ces Galaxy S24 seront dévoilés lors du premier Unpacked de 2024, qui devrait se tenir à San José, en Californie, le 17 janvier prochain. Maintenant qu’ils ont été certifiés par les autorités compétentes sur les principaux marchés et que des images ont également été diffusées, il est temps de prêter attention aux attentes de Samsung concernant ses nouveaux hauts de gamme, qui ne pourraient pas être plus élevées.

Il semble que Samsung soit confiant dans ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, même plus que dans les Galaxy S23 déjà performants. Ainsi, l’excitation continue de monter en raison de toutes les possibilités et nouveautés qu’ils pourraient préparer pour justifier un tel enthousiasme.

Ce n’est pas pour rien que divers médias ont relayé ces dernières heures des déclarations réalisées en off en Corée du Sud, où des sources proches de l’entreprise ont reconnu des prévisions de ventes dépassant toutes les attentes précédentes et nous ont donné un aperçu des modèles les plus populaires.

C’est ainsi que nous savons que Samsung prévoit de livrer environ 35,2 millions d’unités des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra d’ici la fin de 2024, soit moins de 12 mois après leur mise en vente, ce qui représente un chiffre supérieur d’environ 10 millions aux ventes réalisées par les Galaxy S23, qui ont déjà été considérées comme un énorme succès et qui comptaient près de 19 millions d’unités livrées en septembre.

Quant aux modèles, il est peut-être curieux de constater que Samsung prévoit un pourcentage de succès plus élevé pour le modèle le plus cher, le S24 Ultra étant le plus vendu selon la société sud-coréenne :

15,9 millions de Galaxy S24 Ultra (45%).

13,5 millions de Galaxy S24 (38%).

5,8 millions de Galaxy S24+ (16%).

La version ‘Plus’ a historiquement été la moins vendue des Galaxy S, et cela ne changera pas l’année prochaine avec ces S24 qui continueront de vendre davantage d’unités que le modèle ‘Ultra’, le plus cher, même au-dessus du S24 ‘de base’, qui sera le moins cher.

Nous savons déjà en tout cas que nous achetons de plus en plus de téléphones mobiles plus chers et les chiffres du S23 Ultra confirment les prévisions de Samsung, qui, après avoir convaincu le marché d’adopter globalement Qualcomm pour tous ses fleurons, devra nous offrir bien plus pour que nous voulions remplacer les Galaxy S23, qui fonctionnent déjà très bien.

Il y aura certainement beaucoup d’intelligence artificielle pour nous surprendre lors de cet Unpacked 2024, n’est-ce pas ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :