La saison 3 de Los Bridgerton arrivera en deux parties.

Basée sur les célèbres romans de Julia Quinn, Les Bridgerton raconte les vies des huit frères et sœurs de la famille Bridgerton, que nous accompagnerons dans leur quête d’amour et de bonheur dans la haute société de Londres. Cette série historique avec beaucoup de drame et de romances est réalisée par Shonda Rhimes, créatrice de Grey’s Anatomy, qui agit en tant que productrice, assurant ainsi son succès.

Maintenant, après deux saisons notables et populaires avec chacune 8 épisodes, la troisième saison arrive enfin, mais elle le fera en deux parties, séparées de plusieurs semaines.

La partie 1 de la saison 3 de Les Bridgerton sera diffusée exclusivement sur Netflix le 16 mai, tandis que sa partie 2 arrivera quatre semaines plus tard, le 13 juin. Cette annonce est accompagnée de la bande-annonce que vous avez ci-dessous.

« Lady Whistledown a rompu son silence. Va-t-elle révéler le secret qui a provoqué tant de rumeurs dans la haute société ? La troisième saison de Les Bridgerton arrive en deux parties : la première le 16 mai, et la seconde le 13 juin. Seulement sur Netflix ».

Les Bridgerton, une série historique de Netflix, se déroule dans la glamour haute société londonienne du XIXe siècle. L’histoire suit la famille Bridgerton, en particulier Daphne Bridgerton, une débutante désireuse de trouver l’amour dans un environnement rempli de scandales, de secrets et de compétition. Avec l’aide du séduisant Duc de Hastings, ils concluent tous deux un faux pacte pour améliorer leur réputation. Cependant, alors qu’ils simulaient une romance, leurs véritables sentiments commencent à émerger. La série offre un mélange fascinant d’intrigue, de romance et de conflits sociaux alors que les personnages luttent pour le véritable amour et l’acceptation dans une société stricte et exigeante.

