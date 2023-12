Elon Musk confirme que les marqueurs de X auront bientôt des raccourcis de recherche

Le magnat annonce une fonction qui facilitera les recherches dans les signets.

Elon Musk a tendance à choisir X pour réaliser beaucoup de ses annonces exclusives

Elon Musk, propriétaire du réseau social X (anciennement connu sous le nom de Twitter), a annoncé via les réseaux sociaux que la fonction de recherche pour les signets, cette fonctionnalité qui vous permet de sauvegarder des éléments de manière privée, sera bientôt disponible. De cette manière, cela résoudrait l’inconfort que peut représenter le fait de faire défiler longuement pour trouver un contenu que vous avez enregistré il y a plusieurs mois.

Facilitant la recherche dans l’onglet des signets

Il n’a pas donné beaucoup de détails à ce sujet, mais Elon Musk n’a pas hésité à admettre via son réseau social que des travaux sont en cours pour mettre en place une fonctionnalité qui permettra de réaliser de meilleures recherches dans l’onglet des signets. Actuellement, vous pouvez seulement faire défiler chronologiquement, tout comme dans l’historique des « j’aime » ou dans l’historique des publications d’un profil, ce qui en réalité une amélioration très attrayante pour une fonctionnalité en croissance.

L’onglet des signets, une fonctionnalité de plus en plus utilisée, est idéale pour les personnes qui veulent enregistrer des contenus, que ce soit par discrétion, pour sauvegarder des lectures potentiellement intéressantes, ou pour conserver des publications à portée de main. En réalité, dans le tweet cité par Elon Musk pour faire son annonce, il est souligné que les utilisateurs enregistrent plus de 65 millions de publications dans les signets chaque jour.

They will be searchable soon https://t.co/9DTVKICbQD — Elon Musk (@elonmusk) 11 décembre 2023

Travaillant après le boycott des marques

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour X ni pour Elon Musk, car le réseau social a subi de lourdes pertes publicitaires après avoir été accusé d’antisémitisme dans un contexte international très défavorable, en raison de l’attaque d’Israël sur les territoires palestiniens et du débat chaud qui l’entoure. En réalité, on estime que ces pertes pourraient atteindre jusqu’à 75 millions de dollars, une fuite d’argent importante pour une plateforme qui traverse une période difficile.

En réalité, les déclarations du magnat sud-africain lors d’une interview ont été assez choquantes, où, pour le dire doucement, il a envoyé « balader » ceux qui l’ont pressionné financièrement pour ses polémiques. Maintenant, après plusieurs semaines, les eaux de X semblent plus calmes, même si, de toute façon, le boycott a causé d’importants dégâts aux coffres de la plateforme.



