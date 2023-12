Anne Hathaway est heureuse que sa Barbie et Spider-Man 4 n’aient pas abouti

Tout arrive pour une raison.

Anne Hathaway

Ce n’est pas habituel, mais Anne Hathaway s’est montrée reconnaissante que sa version du film Barbie et son rôle dans Spider-Man 4 ne se soient jamais concrétisés. C’était lors d’une interview dans le programme Happy Sad Confused, et comme le commente la protagoniste de Princesse malgré elle, sa Barbie n’aurait même pas pu s’approcher de celle que nous avons finalement pu voir avec Margot Robbie et Greta Gerwig.

C’était en 2017 lorsque Hathaway a été annoncée comme protagoniste du film Barbie de Sony, après le départ de la comédienne Amy Schumer. Le film était prévu pour sortir en juin 2018 et était décrit comme une histoire dans la lignée de 1, 2, 3… Splash, Il était une fois et Big. Cependant, le projet ne s’est jamais concrétisé, ce qui a permis à Robbie d’acquérir les droits pour le porter chez Warner Bros, et nous savons tous à quel point cela a bien fini pour la nominée à 9 Globes de Oro.

Hathaway n’a pas hésité à louer le travail de Robbie, Gerwig et de leur équipe, considérant leur version comme la meilleure possible. D’autre part, Hathaway a également parlé de sa participation annulée dans Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, où elle devait jouer le rôle de la Chatte Noire, un film qui a finalement été abandonné au profit du redémarrage de la franchise avec Andrew Garfield en tête d’affiche.

L’actrice non seulement ne regrette pas ces projets désormais annulés, mais elle est heureuse que cela se soit passé ainsi, soulignant que les choses arrivent pour une raison, et que peut-être son absence dans Spider-Man 4 pourrait avoir été ce qui lui a ouvert la porte pour interpréter Catwoman dans The Dark Knight Rises.

Les dernières nouvelles d’Anne Hathaway

L’année dernière, nous avons pu voir Anne Hathaway dans des sorties notables comme Armageddon Time, partageant la vedette avec Jeremy Strong, et la mini-série WeCrashed aux côtés de Jared Leto, entre autres projets de renom. Cette année, l’actrice vient de sortir deux films au cinéma. Allité à moi (nominée au Globe de Oro de la meilleure chanson), où elle partage également des scènes avec Peter Dinklage et Marisa Tomei et qui est sorti le 1er décembre, et Eileen, de William Oldroyd, où elle joue le rôle d’une psychologue carcérale des années 60 et qui est sorti en salles le 8 décembre.

