Il y aura plus de The Evil Dead et plus fréquemment, assure Bruce Campbell

En raison du bon fonctionnement de la série et du dernier film.

Ash Williams, messieurs

Nous sommes ravis depuis 1981 avec les films de The Evil Dead, dont le premier long métrage que nous connaissions en France sous le nom de Posesión Infernal. Il s’agit d’une franchise qui, avec des intervalles de temps plus ou moins longs, a survécu jusqu’à nos jours, commençant sa résurrection en 2013 avec une sorte de remake/réimagination du premier film réalisé par l’Uruguayen Federico Álvarez, se poursuivant avec la série brillante et sanglante Ash vs. Evil Dead et nous ayant laissé cette année en avril un nouveau film : Posesión Infernal: El Despertar.

Bruce Campbell, qui incarne Ash dans la plupart des films et qui a même un tout petit caméo dans le dernier film (c’est sa voix que l’on entend en écoutant l’un des disques), est maintenant producteur de cette saga d’horreur créée et réalisée à ses débuts par Sam Raimi, maintenant également coproducteur avec Campbell et Robert Tapert. Et comme l’acteur l’a confirmé à Collider, il n’y aura plus à attendre longtemps entre chaque film.

« Nous ferons probablement des films tous les deux ou trois ans maintenant, au lieu de tous les dix ans. Mais hé, nous avons vu avec Star Wars qu’il ne faut pas fatiguer les personnes. Gardez-les intrigués ! Nous ne nous lassons jamais de Evil Dead car nous ne le forçons jamais dans la gorge des gens », a déclaré Campbell, qui a également félicité le travail du réalisateur Lee Cronin dans le dernier film. « Nous étions très satisfaits de ce que Lee Cronin a fait. Il a fait du bon travail, à tel point qu’il sera difficile de le réembaucher car tout le monde veut désormais travailler avec lui. Nous verrons donc si nous parvenons à le ramener ou pas ! C’est le film Evil Dead qui a rapporté le plus d’argent jusqu’à présent, avec 140 millions de dollars. Donc, oui, tu peux parier que nous en ferons d’autres« .

The Evil Dead

The Evil Dead est un classique de l’horreur réalisé par Sam Raimi qui suit l’histoire de cinq amis universitaires réfugiés dans une cabane isolée dans les bois. Là, ils découvrent un ancien livre et, sans le savoir, déchaînent des forces maléfiques qui les possèdent un par un. Avec une atmosphère tendue et des rencontres effrayantes avec des êtres possédés, le film plonge dans le chaos et l’horreur tandis que les jeunes luttent pour survivre à la nuit, affrontant des terreurs surnaturelles et une bataille désespérée contre des forces démoniaques.

