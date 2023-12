Cette technologie quantique va tout changer et elle est déjà là : la révolution silencieuse

Bien que cela puisse sembler quelque chose de futuriste, les ordinateurs quantiques sont à nos portes depuis des années, prêts à devenir une réalité accessible à tous.

L’informatique quantique est devenue la clé du développement informatique | Image : Bing Create

Normalement, lorsque nous parlons de révolution technologique, la première chose qui nous vient à l’esprit, ce sont les Intelligences Artificielles, comme le GPT-4 ou Claude. Cependant, il y a une révolution silencieuse qui peut changer notre compréhension de l’informatique et qui se trouve au cœur des ordinateurs du futur. Nous faisons bien sûr référence à l’ordinateur quantique que de nombreuses entreprises tentent de rendre réel et qui devrait également être évolutif pour pouvoir l’intégrer dans nos foyers dans un avenir relativement proche.

Pendant que nous rêvons d’atteindre ce point, des entreprises comme IBM tentent de changer les règles du jeu pour toujours, en atteignant une capacité de traitement dans leurs nouveaux ordinateurs quantiques qui est surprenante. IBM a déjà connu les premières révolutions informatiques et semble ne pas vouloir faire exception cette fois-ci. Voyons ce que cache le cœur de son nouvel ordinateur quantique.

Un changement de scénario dans le monde de la technologie

Le média Novaceno a publié une interview intéressante de l’équipe derrière l’IBM Quantum System Two, un ordinateur quantique qui propose d’être une véritable révolution dans la technologie quantique. Cela conduirait à une révolution totale dans la technologie en général et pourrait donner un élan impressionnant à la grande majorité des recherches scientifiques existantes sur la planète.

Il est très difficile de comprendre l’informatique quantique, car cela amène l’informatique à un niveau et une échelle pratiquement impensables. Cependant, pour le moment, ce type de technologie présente trop d’erreurs pour fonctionner réellement bien. Cela est dû au fait que les qubits, l’unité de mesure de base de l’information en informatique quantique, ne sont pas stables, ce qui rend ces erreurs quantiques constantes et pose un problème de taille pour les experts en technologie. On s’attend à ce que l’IBM Quantum System Two, un ordinateur puissant, résolve ce problème.

Il s’agit d’un ordinateur quantique de deuxième génération, qui est également commercialisé. Mais sa puissance ne réside pas là, mais dans le fait que les erreurs des qubits ont été massivement réduites, permettant à l’ordinateur d’être utilisé pour des recherches ayant des applications réelles, ce qui était très difficile jusqu’à présent en raison de la nature instable des qubits.

Actuellement, cet ordinateur dispose de 433 qubits dans son processeur, mais il est prévu qu’il atteigne les 4 000 qubits d’ici un an grâce à sa modularité, qui permet de remplacer les pièces pour augmenter sa puissance progressivement. Cela attire l’attention et semble répéter l’histoire de l’informatique une fois de plus.

