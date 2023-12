Le nouveau thermos de Xiaomi est incroyable : il est magnifique, garde votre café chaud pendant 6 heures et est disponible en format mini.

Les Thermos de Xiaomi pour les boissons sont sur le marché depuis un certain temps – l’écosystème de l’entreprise est, pour citer Ghost in the Shell : « vaste et infini » -, mais aucun n’est comme la Xiaomi Mijia Mini Thermal Mug. Vous voulez une thermos qui garde votre boisson chaude ou froide pendant des heures ? La voici.

Des heures ? Des heures, mais pas du genre « je mets du café bouillant et 6 heures plus tard, il est tiède », mais plutôt du genre « je mets le café à 100 degrés Celsius juste après l’avoir enlevé du feu et 6 heures plus tard, il n’a pas descendu en dessous de 58° ». C’est ainsi que fonctionne cette sympathique thermos de Xiaomi et Mijia.

Xiaomi Mijia 350ml Mini Thermal Mug

Avec le spoiler qui se trouve déjà dans son nom complet, le Xiaomi Mijia 350ml Mini Thermal Mug est une thermos d’une capacité inférieure à la moitié de litre, conçue pour maintenir ce que vous mettez à l’intérieur chaud ou froid. Il s’agit d’une petite bouteille d’eau thermos portable avec conservation aussi bien de la chaleur que du froid.





Avec un corps de coupe de 61 mm de diamètre, une capacité de 350 ml et quatre options de couleur métallisée, la thermos est munie d’une bague d’étanchéité en silicone à 360° hermétique et étanche aux fuites, et peut être transportée en toute sécurité, car elle ne s’ouvrira pas et ne renversera pas son contenu.

Sport, camping et travail

Le Xiaomi Mijia 350ml Mini Thermal Mug est doté à l’intérieur d’un revêtement en acier inoxydable 316 de qualité alimentaire résistant à l’oxydation, à la corrosion et facile à nettoyer. L’embouchure de la tasse est en polypropylène ou PP, ce qui la rend douce et confortable au toucher.

À l’intérieur, cette mini thermos Mijia est équipée d’une technologie de double paroi en acier inoxydable et d’une technologie de revêtement latéral en cuivre, réduisant le rayonnement du vide, bloquant efficacement la conduction et la convection de la température et retardant la dissipation de la chaleur du liquide à l’intérieur de la tasse. Avec cela, Xiaomi assure qu’une boisson chaude à 100 degrés restera au-dessus de 59 degrés après 6 heures dans la thermos.





Idéal pour le camping, la plage, faire du sport ou simplement emporter votre repas au travail, le Xiaomi Mijia 350ml Mini Thermal Mug est vendu dans des stores comme AliExpress, avec un prix variant entre 18 et 20 euros, mais vous pouvez le trouver en promotion à un prix inférieur.

Source : AliExpress

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :