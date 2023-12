Les applications et jeux pour iPhone les plus téléchargés en 2023

Voici les applications et jeux les plus téléchargés sur l’App Store en 2023.

L’App Store dévoile ses applications et jeux les plus populaires

La fin de l’année approche, et avec elle les compilations des applications et jeux les plus téléchargés. L’un des plus grands portails de téléchargement de la planète est l’App Store, qui a révélé les applications et jeux les plus téléchargés pour iPhone et iPad en 2023. Il a différencié différentes catégories, que nous vous montrons ci-dessous.

Parmi les applications les plus téléchargées, Threads se distingue, la version d’Instagram de Twitter (maintenant appelée X). Elle a été lancée en juillet, mais elle est quand même devenue l’une des plus téléchargées avec seulement six mois de disponibilité. Son arrivée en Europe a été retardée jusqu’au 14 décembre en raison des restrictions imposées par les régulateurs de l’Union européenne, donc nous pourrons en profiter dans quelques jours.

Les applications et jeux les plus téléchargés de 2023 pour iPhone

Les applications gratuites les plus téléchargées

Temu CapCut Max: Stream HBO, TV et Films Threads TikTok Instagram Google YouTube WhatsApp Gmail

Les applications payantes les plus téléchargées

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket The Wonder Weeks 75 Hard AutoSleep Track Sleep on Watch Goblin Tools TonalEnergy Afinador & Metrón SkyView AnkiMobile Flashcards

Les jeux gratuits les plus téléchargés

MONOPOLY GO! Roblox Royal Match Subway Surfers Gardenscapes Call of Duty: Mobile Block Blast! Makeover Studio: Makeup Games Parking Jam 3D Survivor!.io

Les jeux payants les plus téléchargés

Minecraft Heads Up! Geometry Dash Bloons TD 6 MONOPOLY Papa’s Freezeria To Go! Plague Inc. Red’s First Flight Five Nights at Freddy’s Grand Theft Auto: San Andreas

Les applications et jeux les plus téléchargés de 2023 pour iPad

Les applications gratuites les plus téléchargées

Max: Stream HBO, TV et Films YouTube Netflix Google Chrome Disney+ Goodnotes 6 TikTok Amazon Prime Video Temu Peacock TV: Stream TV et Films

Les applications payantes les plus téléchargées

Procreate Shadowrocket Nomad Sculpt forScore Toca Life: Hospital Bluebeam Revu for iPad Teach Your Monster to Read AnkiMobile Flashcards Endless Paper ToonSquid

Les jeux gratuits les plus téléchargés

Roblox Magic Tiles 3: Piano Game Subway Surfers Royal Match Among Us! Duet Cats: Cute Cat Games Stumble Guys MONOPOLY GO! Bridge Race Gardenscapes

Les jeux payants les plus téléchargés

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Stardew Valley MONOPOLY Five Nights at Freddy’s Red’s First Flight Poppy Playtime Chapter 1 Plague Inc. Garten of Banban 2

Les jeux d’arcade les plus téléchargés sur Apple

NBA 2K23 Arcade Edition Cooking Mama: Cuisine! Bloons TD 6+ Angry Birds Reloaded Sneaky Sasquatch Warped Kart Racers Hello Kitty Island Adventure Snake.io+ Fruit Ninja Classic+ Solitaire by MobilityWare+

