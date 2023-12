Voici la folle idée pour détecter si une vidéo a été créée par une IA – cela peut fonctionner

Il imitera le classique film Blade Runner.

C’est une méthode absurde mais qui pourrait fonctionner

Quand Blade Runner est sorti au début des années 80, c’était un véritable échec au box-office. Le film de Ridley Scott possédait de nombreux détails qui auraient pu le faire réussir, mais il semble qu’il n’ait pas réussi à captiver le public de l’époque. Il en va de même pour sa suite de science-fiction sous-estimée, mais les deux films étaient indéniablement de qualité et sont maintenant devenus des classiques cultes intemporels. En réalité, il semble que leurs idées aient attiré l’attention de nombreuses personnes qui pensent qu’elles pourraient être appliquées maintenant, à une époque où l’IA et la robotique ont atteint des niveaux dépassant la frontière de l’inquiétant.

Nous sommes arrivés à un point où les bandes-annonces de films sont créées par une IA, quelque chose d’aussi surprenant que dans une certaine mesure incroyable, donc nous devons nous mettre au travail pour essayer de discerner ce qui est vrai de ce qui est simplement l’invention d’une machine.

Chasser l’IA avant qu’il ne soit trop tard : l’avenir des Blade Runner

Chema Alonso, responsable du département des Idées Folles de Telefónica, a publié une vidéo dans laquelle il parlait d’une nouvelle invention avec son collègue Fran Ramírez. Dans cette vidéo, ils ont parlé de l’importance d’arrêter les deepfakes à la racine et de l’importance que la technologie de détection aura dans le futur. De plus, ils ont montré la technologie sur laquelle ils travaillent à cet égard.

Pour cela, ils se sont basés sur le test de Voight-Kampff pour arrêter définitivement les deepfakes. Cependant, il s’agit d’un pari sur lequel l’ex-hacker et son équipe peinent à trouver la solution, principalement parce que la technologie par IA évolue très rapidement et qu’à chaque fois qu’ils comblent une faille, plusieurs autres apparaissent.

Il s’agit d’une initiative appelée Deep Fake Detector, qui permet d’analyser à la fois les vidéos et les flux en temps réel pour déterminer si ce que nous voyons est réel ou le résultat d’une intelligence artificielle. Ainsi, il devient un outil très intéressant et solide pour détecter d’éventuelles fraudes avant qu’elles ne se produisent lors d’appels vidéo.

De plus, il s’agit d’une initiative ambitieuse avec des techniques qui sont actuellement en pointe sur le marché et qui n’existent pas dans d’autres domaines de recherche. Ainsi, le lancement et la commercialisation de ce produit pourraient être essentiels pour l’avenir d’un monde où la technologie de l’IA est indiscernable de la réalité.

En quoi cela ressemble-t-il à Blade Runner ? En réalité, sur de nombreux aspects, car il se base sur le suivi des yeux, des gestes et des modes d’expression pour déterminer s’il s’agit d’une truquerie ou d’une personne réelle.

