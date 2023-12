HUAWEI FreeClip: les premiers écouteurs « open-ear » promettent un confort maximal sans perte de qualité

Les HUAWEI FreeClip sont officiels: des écouteurs entièrement sans fil avec un design différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Les écouteurs HUAWEI FreeClip ont un format jamais vu auparavant

Dans sa énième tentative de réinventer le secteur de l’audio sans fil, et seulement quelques mois après l’arrivée des FreeBuds 5, HUAWEI a présenté à Dubaï une nouvelle famille d’écouteurs true wireless : les HUAWEI FreeClip. Et comme vous avez probablement pu le voir sur l’image en tête de cet article, les nouveaux écouteurs HUAWEI ne ressemblent à rien de ce que nous avions vu auparavant.

HUAWEI FreeClip, toutes les informations

HUAWEI FreeClip Caractéristiques Dimensions Boîtier : 59,7 x 51,95 x 27,35 mm

Écouteurs : 26,7 x 22 x 25,3 mm Poids Boîtier : 44,5 grammes

Écouteurs : 5,6 grammes Son Plage de fréquence effective entre 20 Hz et 20 000 Hz, pilote dynamique à double aimant de 10,8 mm de diamètre, double microphone + microphone à conduction osseuse Connectivité Bluetooth 5.3, compatible avec les protocoles A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6 et les codecs L2HC, LC3, AAC, SBC Résistance à l’eau Oui, IP54 Batterie Boîtier : 510 mAh, jusqu’à 36 heures d’autonomie

Écouteurs : 55 mAh, jusqu’à 8 heures de lecture

Charge via USB-C

HUAWEI se félicite d’avoir créé les premiers écouteurs du marché au format « open-ear », qui se distinguent des autres appareils de cette catégorie par leur design en forme de « pont » qui entoure l’oreille.

Selon la marque, ce format a été développé à partir de données provenant de plus de 10 000 oreilles humaines, dans le but d’obtenir un ajustement aussi ergonomique que possible, sans compromettre la qualité du son.

Le corps de chaque écouteur est divisé en trois parties. D’une part, le pont en forme de « C » entoure l’oreille de l’utilisateur et relie la « boule acoustique » à la « Comfort Beam ». Ce dernier est placé à l’arrière de l’oreille pour maintenir les écouteurs en place, et la « boule acoustique » s’adapte au conduit auditif.

« En combinaison avec les structures ergonomiques convexo-concaves de la boule acoustique et du Comfort Beam, chaque caractéristique travaille ensemble pour produire un ajustement sûr et ergonomique, restant en place dans les oreilles de l’utilisateur tout en réduisant la tension et l’inconfort des oreilles. Cela est encore plus important pour ceux qui doivent porter les écouteurs pendant de longues périodes. »

Malgré leur format « ouvert » et la présence d’embouts en silicone, les HUAWEI FreeClip garantissent une excellente qualité sonore grâce au système Open-ear Listening. Selon la marque, cette technologie combine deux techniques audio pour annuler les bruits extérieurs et réduire les fuites sonores émises par les écouteurs.

Les FreeClip cachent également d’autres astuces, dont la distinction entre l’oreille gauche et droite, appelée Smart Wear Detection, qui permet aux écouteurs de s’adapter à chacune des oreilles sans que cela se traduise par une incohérence audio ou des gênes auriculaires.

HUAWEI a doté ses écouteurs d’une résistance à l’eau avec un niveau de protection IP54, ce qui les rend adaptés à la pratique du sport sans craindre la transpiration ou pour écouter de la musique sous la pluie. De plus, grâce à leur boîtier de charge, ils peuvent atteindre une autonomie allant jusqu’à 36 heures.

Prix des HUAWEI FreeClip et où les acheter

HUAWEI a confirmé que ses nouveaux écouteurs sont disponibles depuis le 12 décembre en France, au prix de vente officiel de 199,90 euros. Ils peuvent être achetés sur la boutique en ligne de HUAWEI, au prix officiel de 199,90 euros.

De plus, ceux qui décident de les acheter avant le 31 décembre recevront en cadeau un bracelet d’activité HUAWEI Band 8, d’une valeur d’environ 60 euros.

Acheter les HUAWEI FreeClip

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :