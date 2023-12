Le Salon de l’E3 ferme ses portes définitivement après ces dernières années très compliquées

Ce qui était déjà une mort annoncée s’est finalement confirmé : l’E3 est mort pour de bon et il n’y aura plus d’éditions.

L’E3 ferme définitivement ses portes

Si vous êtes amateurs de jeux vidéo, vous attendiez probablement chaque année l’arrivée de l’été pour que l’E3 commence, qui était autrefois le plus grand salon du jeu vidéo au monde, car c’était le point de rencontre des développeurs, de la presse et d’autres acteurs de l’industrie ainsi que des joueurs qui se rendaient à Los Angeles pour participer à cet événement. Sans aucun doute, l’E3 nous a laissé de très bons moments et des souvenirs mémorables, mais les temps changent et la facilité qu’ont les grandes entreprises et autres de créer leurs propres événements avec des annonces et diverses nouveautés a également eu des conséquences.

Il est peut-être inutile de dire que l’E3 traverse depuis des années une crise dont il semble impossible de se relever, car c’est quelque chose qui devient de plus en plus clair chaque année qui passe. Cependant, le coup final est survenu aujourd’hui, car l’Entertainment Software Association (ESA) a confirmé que l’E3 a définitivement fermé ses portes pour toujours.

L’E3 meurt définitivement et pour toujours

Cette triste nouvelle a été annoncée par l’ESA via le compte officiel de l’E3 sur X (anciennement Twitter), confirmant qu’il n’y aura plus d’éditions de ce salon de jeux vidéo. « Après plus de deux décennies d’E3, chaque fois plus grand que la précédente, il est temps de dire au revoir. Merci pour les souvenirs ! », c’est le message qu’ils ont partagé dans le très bref communiqué que nous pouvons voir sur X. Par ailleurs, le président de l’ESA, Stanley Pierre-Louis, a accordé une interview au Washington Post dans laquelle il déclare : « Nous savons que toute l’industrie, les joueurs et les créateurs avaient beaucoup de passion pour l’E3. Nous partageons cette passion. Nous savons qu’il est difficile de dire au revoir à un événement aussi cher, mais c’est la bonne chose à faire compte tenu des nouvelles opportunités dont notre industrie dispose pour atteindre les fans et leurs partenaires ».

Pierre-Louis a ajouté que « certains fans ont été invités à assister ces dernières années, mais il s’agissait plus de marketing et d’un modèle commercial pour l’industrie et de fournir au monde des informations sur de nouveaux produits. Les entreprises ont maintenant accès aux consommateurs et aux relations commerciales par le biais de divers médias, y compris leurs propres présentations individuelles ».

Il faut avouer que le dernier véritable E3 qui s’est tenu en personne pour les développeurs, éditeurs, presse et joueurs, entre autres, a eu lieu en 2019, puis est venu 2020 avec l’annulation très prévisible de cette édition en raison de la pandémie de COVID-19. Avec cette situation, il était encore plus évident que les événements de jeux vidéo n’avaient pas nécessairement besoin d’être en personne, ce qui a souvent entraîné un changement de format vers le numérique. En 2021, l’ESA a tenté d’organiser une version numérique de l’E3, mais cela n’a pas très bien fonctionné. En partenariat avec la société ReedPop, l’entreprise a tenté d’organiser l’édition 2022, mais elle a été annulée, tout comme celle de 2023.

Ainsi, ce partenariat s’est terminé il y a quelques mois sans parvenir à donner de résultats, au milieu de rumeurs annonçant ce qui s’est finalement produit, la fin définitive de l’E3. Ainsi, en plus de continuer à bénéficier des événements propres à chaque entreprise ou de ceux organisés par d’autres, tels que Geoff Keighley avec son The Game Awards et son Summer Game Fest, nous garderons toujours le souvenir de ce qui était autrefois le plus grand salon du jeu vidéo au monde.



