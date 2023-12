Private Space est la nouvelle fonctionnalité de Google pour masquer des applications sur votre téléphone Android

Private Space est la nouvelle fonctionnalité d’Android qui vous permet de masquer des applications sur votre téléphone Android

Google copie Samsung et développe sa propre Secure Folder appelée Private Space.

Google veut vous offrir plus de confidentialité et de sécurité sur votre téléphone Android. La façon dont il souhaite y parvenir est d’offrir un nouvel espace pour stocker les applications que vous ne souhaitez pas afficher sur votre appareil. Le nom de cette fonctionnalité est Private Space et elle a pu être découverte grâce à la dernière version bêta d’Android 14.

Les espaces sécurisés ne sont pas nouveaux sur Android, différents fabricants ont implémenté cette fonctionnalité de différentes manières. L’objectif est toujours le même : masquer des applications. Il semble que Google veuille désormais intégrer cette fonctionnalité des couches de personnalisation asiatiques à la base d’Android et en faire une norme.

Google veut que vous masquiez des applications des regards indiscrets et vous pourrez bientôt le faire grâce à Private Space

Cette intégration ressemble beaucoup à Secure Folder de Samsung. Il se peut que les deux entreprises travaillent à intégrer de nouvelles fonctionnalités à Android, même si cela semble étrange, ce ne serait pas si farfelu compte tenu du fait qu’avec One UI 6.1, les téléphones Samsung recevront l’une des meilleures fonctionnalités des nouveaux Pixel.

C’est grâce à Android Police que l’existence de cette nouvelle fonctionnalité sur Android a pu être découverte. Private Space sera intégré dans la section confidentialité des paramètres d’Android, où vous pourrez configurer son fonctionnement.

Les captures d’écran montrent son fonctionnement. Il sera nécessaire de l’activer, une fois cette étape franchie, il vous suffira de sélectionner les applications qui feront partie de Private Space. Une fois sélectionnées, leur accès sera situé en bas de la liste de toutes les applications, et l’utilisation du verrouillage de l’écran sera obligatoire pour les voir.

De plus, les notifications de toutes ces applications seront silencieuses. Google cherche à ce que lors de l’utilisation de Private Space, toutes ces applications qui méritent d’être stockées et éloignées des curieux se trouvent dans un espace où elles ne peuvent pas envoyer de signaux de vie, évitant ainsi d’être découvertes.

Google a encore beaucoup de travail à faire sur Private Space, mais il semble que le développement de cette fonctionnalité progresse rapidement, ainsi que les améliorations à venir lors de la prochaine Pixel Feature Drop. Pour le moment, la seule chose à faire est d’attendre que Google annonce le lancement de la fonctionnalité sur ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :