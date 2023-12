Apple lancerait l’Apple Pencil 3 aux côtés des nouveaux iPad Pro en 2024

L’iPad Pro de l’année prochaine ne viendrait pas seulement avec un nouveau Magic keyboard, mais aussi avec l’Apple Pencil 3.

L’Apple Pencil 3 sera lancé en 2024

Il ne s’est écoulé qu’un mois depuis le lancement de l’Apple Pencil USB-C, mais il semble que la société de la pomme soit concentrée sur sa troisième génération, l’Apple Pencil 3, qui serait lancé avec les nouveaux iPad Pro en 2024. Ces appareils, rappelons-le, comporteront des nouveautés telles que des écrans OLED, un processeur M3 et un Magic Keyboard rénové.

Ces informations proviennent de Mark Gurman, qui a diffusé ces détails dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire, Power On. Dans cette livraison, Gurman a également indiqué qu’Apple commencera bientôt à former ses employés dans le but de lancer l’Apple Vision Pro avant mars, une période légèrement antérieure aux attentes initiales.

Nouveautés de l’Apple Pencil 3

En ce qui concerne sa sortie, si elle arrive réellement avec les nouveaux iPad Pro, l’Apple Pencil de troisième génération serait présenté en mars de l’année prochaine. Dans un récent rapport, Gurman a affirmé qu’Apple lancerait les nouveaux iPad Pro en mars 2024, ainsi qu’un iPad Air qui présenterait des nouveautés telles qu’une nouvelle taille d’écran de 12,9 pouces et le processeur M2.

En ce qui concerne les nouveautés, on ne s’attend pas à des changements en termes de design, car il est prévu que l’Apple Pencil 3 soit identique à celui de la deuxième génération. Cependant, il intégrera trois embouts magnétiques interchangeables destinés à diverses fonctions.

D’un côté, l’un des embouts sera conçu pour le dessin. D’un autre côté, un autre sera précisé pour les travaux de dessin technique, et enfin, un troisième sera conçu pour la peinture. Ces embouts seront compatibles avec le logiciel, car l’iPad Pro sera capable de les reconnaître.

L’iPad Pro 2024 sera également livré avec un nouveau Magic Keyboard en aluminium, donnant à l’iPad Pro une apparence plus similaire à celle d’un ordinateur. De plus, il aura une structure plus robuste et un trackpad de plus grande taille. Ces accessoires amélioreront considérablement l’expérience avec cet iPad Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :