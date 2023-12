Tech Discussions avec John Ellis: Révéler le génie derrière Optics for Hire

John Ellis, l’esprit révolutionnaire derrière Optics for Hire, est un pionnier dans le domaine de la technologie de pointe. Réputé pour son invention révolutionnaire, le RollRanger – le premier capteur de bordure de ruban au monde – Ellis combine sans effort son expertise technique avec une compréhension profonde des défis du monde réel.

En tant que fondateur d’Optics for Hire, Ellis a établi un héritage de fabrication de systèmes optiques sur mesure pour des géants de l’industrie tels qu’Amazon, HP, Toyota et GE. Ses créations transformantes ont valu une reconnaissance généralisée, étant présentées dans des publications telles que le Wall Street Journal, le Boston Globe et iHeartRadio.

Dans cette interview franche, nous entreprenons un voyage à travers la carrière remarquable d’Ellis, explorant l’interaction complexe entre la technologie et l’ingéniosité humaine. De la conception de lentilles pour les voitures autonomes à la création d’outils qui révolutionnent les soins de santé et améliorent les tâches quotidiennes, Ellis incarne la relation symbiotique entre l’avancement technologique et le potentiel humain. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l’histoire captivante d’un ingénieur visionnaire qui façonne les industries et remet en question le récit entourant le rôle de la technologie dans nos vies.

Question

Votre entreprise, Optics for Hire, a joué un rôle important dans la conception de lentilles pour les voitures autonomes. Comment abordez-vous la conception de systèmes optiques sur mesure pour des leaders de l’industrie tels que Toyota et GE ? Quelles sont les considérations les plus importantes dans ce processus ?

John Ellis

Ils nous contactent ; nous ne connaissons pas leurs marchés ni les besoins de leurs clients. Nous sommes des « mercennaires » qui résolvent des problèmes de physique et d’ingénierie difficiles pour des personnes qui comprennent ce qui est nécessaire dans différentes applications.

Je dirais que la considération la plus importante se situe au début du processus et consiste à définir les caractéristiques. Il est « possible » de concevoir presque n’importe quoi, mais cela ne signifie pas que c’est une bonne idée dans une application donnée. Si nos clients veulent une lampe de poche lumineuse, il est « possible » d’en concevoir une aussi lumineuse qu’un projecteur de théâtre, mais elle serait si grande et coûteuse que notre client n’en vendrait jamais.

Question

Optics for Hire a été impliqué dans la conception de systèmes LIDAR pour les applications automobiles. À mesure que l’industrie automobile adopte de plus en plus la prochaine génération d’optique, quelles sont, selon vous, les capacités futures des véhicules, en particulier en termes de sécurité, d’autonomie et d’expérience de conduite globale ? Comment les avancées dans la technologie LIDAR pourraient-elles façonner le paysage des transports dans la prochaine décennie ?

John Ellis

Les tâches automobiles qui sont difficiles pour les personnes – comme conduire par temps de neige ou essayer de déterminer si un feu de signalisation est rouge ou vert lorsque le soleil est directement derrière – sont également difficiles pour les caméras, les capteurs et les ordinateurs. Je pense que les systèmes automatiques peuvent et seront meilleurs que les êtres humains pour conduire, mais il devrait y avoir des investissements dans des systèmes dans les rues et les autoroutes qui communiquent avec le véhicule.

Question

Optics for Hire semble avoir une expertise dans les optiques pour téléphones mobiles. Pourriez-vous partager toute collaboration ou partenariat que vous auriez pu réaliser avec des fabricants de téléphones majeurs ?

John Ellis

Nous avons conçu des optiques qui se placent sur le dessus d’une lentille de smartphone. Un exemple était un otoscope pour une société appelée Cellscope, qui a été plus tard rachetée par Johnson & Johnson. Il s’agit d’un produit actuel Amazon.com : SmartCheck Digital Ear Scope from Children’s Tylenol, Otoscope with Light for iPhone.

Les lentilles réelles à l’intérieur du téléphone ont tendance à être développées par le fabricant de l’assemblage de la lentille plutôt que par des acteurs externes comme nous.

Question

Étant donné l’évolution continue de la technologie des smartphones dans le monde de la photographie mobile, comment voyez-vous l’évolution des optiques pour téléphone portable dans les années à venir ?

John Ellis

Je ne sais pas. Je ne m’attendais pas à ce qu’un téléphone ou une voiture ait jamais besoin de autant de caméras différentes qu’ils en utilisent maintenant. Mais je pense que les smartphones auront davantage qui fonctionneront dans des gammes de longueurs d’onde invisibles pour les humains ; cela permettra aux humains de « voir » des choses qui auraient autrement été invisibles. Par exemple, un allergène alimentaire dans une sauce pourrait être visible en utilisant la spectroscopie à ondes multiples si le smartphone avait cette capacité.

Question

Dans votre carrière, vous avez réussi à concéder des licences de technologie pour un large éventail de produits grand public. Comment conciliez-vous la nécessité de l’avancement technologique avec la praticité et la convivialité requises pour les applications grand public ?

John Ellis

Il est important de trouver un problème réel ou un concept qui apporte une réelle valeur à l’étape de l’ingénierie, mais le détail le plus important est le prix. Une solution de 500 $ pour un problème de 1 $ ne fonctionnera pas sur le marché. La façon dont vous emballez et commercialisez ces solutions suppose que vous développez une solution qui correspond au problème, ce qui est quelque chose que j’apprends encore.

Question

Avec l’intégration croissante de l’IA et de l’automatisation dans divers secteurs, il y a des inquiétudes concernant la suppression d’emplois. Cependant, vos travaux semblent mettre l’accent sur la technologie comme un facilitateur. Pouvez-vous donner des informations sur les bonnes mesures à prendre pour garantir que l’IA renforce les capacités humaines plutôt que de remplacer les humains ?

John Ellis

Mon arrière-grand-père possédait une usine qui fabriquait des voitures à cheval à Philadelphie. Elle a fait faillite vers 1920 pour des raisons évidentes. C’était mauvais pour les fabricants de voitures à cheval, mais l’introduction de la voiture a entraîné des millions d’opportunités d’emploi non seulement dans la fabrication de voitures, mais aussi dans la construction de routes, la production de carburant, la construction d’hôtels pour toutes les nouvelles personnes qui conduisent des voitures, et bien d’autres industries encore. Un exemple plus récent est le distributeur automatique de billets. Lorsqu’il a été introduit, les personnes pensaient qu’il n’y aurait plus besoin de guichetiers de banque. En réalité, il y a plus de guichetiers de banque qu’avant l’invention du distributeur automatique de billets. Leur travail a simplement changé.

J’attends la même chose pour l’adoption de l’IA.

Question

Certains sceptiques arguent que les solutions technologiques, comme celle que vous avez développée pour détecter les cancers du cerveau pendant une opération chirurgicale, pourraient entraîner une dépendance excessive aux machines, compromettant potentiellement les capacités de prise de décision des professionnels de la santé. Comment justifiez-vous l’équilibre entre la technologie et l’expertise humaine dans des scénarios tests de soins de santé ?

John Ellis

Je ne voudrais pas qu’un robot opère sur mon cerveau ! Mais aider un chirurgien humain à mieux trouver l’emplacement des cancers semble être une bonne utilisation de la technologie.

