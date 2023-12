Grande chute de prix pour cette friteuse à air à double panier, énorme capacité et plus de 100 recettes

Si vous recherchez une friteuse à air pour cuisiner de grandes quantités de nourriture, celle-ci bénéficie d’une réduction de 50 euros et est très bien évaluée sur Amazon.

Des marques populaires comme Xiaomi ou Cecotec sont déjà présentes sur le marché des friteuses à air. Cependant, dans ce domaine, il vaut vraiment la peine de s’intéresser à des marques moins connues, car elles proposent réellement des friteuses à air de grande qualité. C’est le cas de l’Ultenic K20, une friteuse à double panier très bien évaluée par les utilisateurs d’Amazon et que vous pouvez acheter pour seulement 119,80 euros sur la célèbre boutique en ligne.

Attention, ce n’est pas le prix original de l’Ultenic K20, qui coûte normalement 169,99 euros. Une bonne offre d’Amazon vous permet d’économiser 50 euros sur votre achat, la faisant ainsi passer à son prix le plus bas de tous les temps. Si vous avez Amazon Prime, vous recevrez la friteuse à air en seulement un jour et elle sera prête à préparer le repas de Noël. Comme nous l’avons dit, elle est très bien évaluée par ceux qui l’ont déjà achetée, avec une note moyenne de 4,6 sur 5 étoiles.

L’Ultenic K20 est également disponible dans la boutique officielle d’Ultenic, mais elle est vendue à 129,99 euros. Par conséquent, Amazon est une meilleure option pour acquérir une friteuse à air de 7,6 litres avec laquelle vous pourrez cuisiner rapidement et sainement de grandes quantités d’aliments. Viande, poisson, légumes, gâteaux… Avec elle, vous pourrez préparer des centaines de recettes différentes, toutes délicieuses.

Ultenic K20

Achetez la friteuse à air Ultenic K20 au prix le plus bas de tous les temps

L’Ultenic K20 est l’une des friteuses à air les plus spéciales que vous puissiez acheter. Tout d’abord, parce qu’elle dispose d’un double panier avec lequel vous pouvez préparer deux plats différents en même temps. Par exemple, dans le panier de gauche, vous pouvez faire cuire des cuisses de poulet, tandis que dans le panier de droite, vous pouvez préparer les frites qui accompagneront le repas. Les deux paniers sont indépendants, vous pouvez programmer chacun d’eux avec une température et une durée différentes.

Grâce à la fonction « Sync Finish », l’Ultenic K20 peut terminer la cuisson des aliments des 2 paniers en même temps. Ainsi, vous ne vous inquiéterez pas que les légumes accompagnant la viande refroidissent, car ils resteront chauds jusqu’à la fin de la cuisson du contenu de l’autre panier.

Un autre point positif de cette Ultenic K20 est qu’elle a une capacité totale de 7,6 litres. Cela en réalité la friteuse à air idéale si vous cuisinez habituellement pour beaucoup de personnes, car elle offre suffisamment d’espace pour de grandes quantités d’aliments. Tous les plats seront délicieux, car la friteuse est dotée d’une technologie de l’air chaud et de 2850W de puissance pour obtenir des résultats vraiment savoureux.

L’Ultenic K20 dispose de 6 modes de cuisson différents : air frying, rôtissage, grillage, cuisson au four, préchauffage et déshydratation. Tous ces modes sont réglables depuis le panneau avant tactile, où vous trouverez un bouton pour chaque fonction. De plus, vous pouvez également allumer la friteuse, activer le mode de préchauffage et configurer le fonctionnement de chaque panier, entre autres fonctions.

Ultenic K20

Si vous n’êtes pas doué en cuisine, sachez qu’Ultenic propose une application mobile dans laquelle vous aurez accès à plus de 100 recettes différentes. D’ailleurs, les deux paniers sont compatibles avec le lave-vaisselle, vous n’aurez donc pas à vous soucier de les nettoyer en profondeur une fois que vous avez fini de les utiliser.

Vous voyez déjà que cette friteuse à air est l’achat idéal pour révolutionner votre façon de cuisiner, en la rendant plus simple et plus saine en réduisant l’utilisation d’huile. L’Ultenic K20 bénéficie d’une réduction de 50 euros, vous pouvez donc l’acheter pour seulement 119,80 euros sur Amazon. N’attendez pas trop longtemps, car le prix risque de remonter.

