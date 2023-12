Ce Xiaomi haut de gamme avec le nom de famille Pro et 12 Go de RAM atteint son prix le plus bas

En utilisant deux coupons, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs smartphones haut de gamme avec un écran à rafraîchissement de 144 Hz.

Le Xiaomi 13T Pro est une bête redoutable, avec un grand écran, une batterie durable, une puissance suffisante et une caméra remarquable.

Vous avez besoin d’un smartphone haut de gamme sous Android? Vous voulez économiser une belle somme d’argent sur celui-ci pour Noël? Eh bien, c’est le moment idéal, car Xiaomi a réduit l’un de ses meilleurs smartphones de 2023 à seulement 799,99 515 euros sur AliExpress. Il s’agit du Xiaomi 13T Pro, version 12/256 Go, que vous pouvez obtenir à ce prix réduit avec les codes promo AEES040 et SY058WOIKOHR.

Le même modèle est disponible sur Amazon pour 665 euros, donc il vaut mieux profiter de l’offre d’AliExpress Store jusqu’au 16 décembre prochain le matin. Préparez-vous à vivre une expérience fluide avec ce superbe smartphone doté de la dernière version d’Android 14, l’un des meilleurs appareils photo du marché et d’un design exquis.

Xiaomi 13T Pro (12/256 Go)

Obtenez le meilleur Xiaomi de l’année avec une réduction de folie

Ce modèle de Xiaomi est disponible en trois couleurs qui sont également disponibles dans cette offre d’AliExpress au même prix. Les unités de couleur bleue et verte partent rapidement, vous devez donc vous dépêcher pour obtenir la vôtre.

Le smartphone haut de gamme de Xiaomi est encapsulé dans un superbe corps en verre résistant IP68 à la poussière et à l’eau. Il ne mesure que 8,5 mm d’épaisseur et pèse 206 grammes. Son écran est un Amoled de 6,67″ avec une résolution 2K (2712 x 1220 px), un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 2600 nits et il est protégé par Gorilla Glass 5. La réactivité tactile est l’une des meilleures que nous avons testées cette année.

La puissance est pleinement assurée par ce Xiaomi 13T Pro. Il intègre le puissant Dimensity 9200 de MediaTek gravé en 4 nm et une vitesse d’horloge de 3,35 GHz. De plus, cette version est équipée de 12 Go de RAM LPDDR5X et d’une mémoire de 256 Go de type UFS 4.0. Ensemble, ils atteignent près de 1,5 million de points sur Antutu, une performance à la portée de peu de smartphones en ce moment.

L’un des points forts depuis son lancement sur le marché est son triple appareil photo arrière. Il est composé d’un capteur principal Sony IMX707 de 50 MP f/1.9 avec stabilisation optique, d’un objectif grand-angle Omnivision de 13 MP et d’un téléobjectif + macro de 50 MP spectaculaire. Vous pourrez filmer en 4K et 8K avec une qualité stupéfiante et effectuer un zoom optique 2x sans perte. Il a réussi à obtenir 131 points dans le test DxOMark.

La batterie de ce Xiaomi 13T Pro a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui confère une autonomie moyenne de 2 jours complets avec une utilisation normale, sans excès. Sa charge hyper rapide de 120 W lui permet de charger la batterie de 0 à 100% en moins de 25 minutes en toute sécurité.

Et pour en venir à d’autres aspects, ce smartphone haut de gamme dispose d’une connectivité à admirer : 5G, NFC, infrarouge, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GPS et Double SIM.

