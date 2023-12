Le nettoyant de surface EVEAGE aidera à maintenir votre allée et votre voiture propres.

Garder votre maison propre est toujours très important et il existe de nombreux gadgets et appareils conçus spécialement pour cela. Mais que diriez-vous de quelques aides industrielles pour l’extérieur de votre maison? Votre allée et vos trottoirs méritent également une attention et de l’amour. Tout cela peut être résolu avec un accessoire astucieux de nettoyeur haute pression grâce au modèle EVEAGE Surface Cleaner. Cet appareil puissant 2-en-1 peut s’occuper de beaucoup de choses et vous pouvez maintenant l’obtenir avec une belle réduction allant jusqu’à 40% sur Amazon. Alors examinons de plus près.

L’EVEAGE Surface Cleaner est un accessoire professionnel à associer à votre nettoyeur haute pression. Il peut supporter une pression allant jusqu’à 4000 PSI et s’adapte aux options de connexion rapide de 1/4″. Deux puissants jets rotatifs élimineront la saleté et les impuretés avec une vitesse de rotation de 1500 RPM, offrant une couverture jusqu’à 10 fois meilleure qu’une buse standard. L’axe central renforcé signifie également aucune fuite et la construction commerciale en acier inoxydable durera des décennies. Grâce aux 4 roues universelles, il est également très maniable et vous pouvez facilement couvrir une grande surface. Mais la grande nouveauté réside dans la fonctionnalité 2-en-1, car vous pouvez également l’utiliser comme nettoyeur haute pression pour le dessous de votre voiture. Parfait pour l’entretien automobile également.

Vous pouvez visionner la vidéo tutoriel ici pour avoir une meilleure idée de l’appareil.

Et les offres actuelles d’Amazon contribueront certainement à son attrait également. La version de 15,5 pouces de l’EVEAGE Surface Cleaner est actuellement disponible avec une réduction de 40% sur le prix initial de 149,99 $. Et elle devrait être valable jusqu’au 25 décembre, alors assurez-vous de les consulter avant Noël. Votre voiture et les surfaces plates autour de la maison vous en seront reconnaissantes plus tard.

