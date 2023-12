Ces deux Samsung Galaxy reçoivent également la mise à jour Android de décembre

La mise à jour de sécurité de décembre 2023 est déjà en train d’arriver sur certains Samsung Galaxy A52 5G de pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Asie, ainsi que sur les Galaxy Z Fold2 des États-Unis.

Le Samsung Galaxy A52 5G dans ses quatre couleurs disponibles

Samsung avait promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier patch de sécurité d’Android dès que possible, et une fois de plus, il tient parole, car plusieurs terminaux de la marque ont commencé à recevoir la mise à jour Android de décembre 2023.

Ainsi, après avoir lancé cette mise à jour sur les Samsung Galaxy S23 et Galaxy Note 20, la société coréenne déploie maintenant le patch de sécurité de décembre sur son deuxième pliable de type livre, le Galaxy Z Fold2, et sur sa gamme moyenne la plus vendue en 2021, le Galaxy A52 5G.

Les Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy Z Fold2 sont mis à jour avec le patch de sécurité de décembre

Comme nous le confirme le site spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur les Galaxy Z Fold2 aux États-Unis avec la version du firmware F916U(1)SQS5KWK1 et sur les Galaxy A52 5G dans certaines régions d’Europe comme le Kazakhstan, la Russie et l’Ukraine avec le numéro de build A525FXXS6DWK2, au Canada et au Mexique avec les versions du firmware A526WVLSCEWK6 et A525MUBS6DWK3, respectivement, ainsi que sur les appareils de plusieurs pays d’Amérique du Sud avec le numéro de build A525MUBS6DWK3.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour d’Android comprend le patch de sécurité de décembre 2023, qui corrige plus de 70 problèmes de sécurité, résout quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances des deux terminaux.

Il convient de rappeler que, parmi ces deux smartphones, le seul éligible à la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 est le Galaxy A52 5G, donc si vous possédez un Galaxy Z Fold2, vous continuerez à recevoir des mises à jour de sécurité, mais vous resterez sur Android 13.

Une fois que le patch de sécurité de décembre 2023 sera déployé sur les Galaxy A52 5G et Galaxy Z Fold2 du monde entier, vous pourrez mettre à jour votre terminal en accédant au panneau Paramètres, puis en accédant à la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

