Le nouveau téléphone portable bon marché de Xiaomi fera beaucoup parler dans la gamme basse : le Redmi 13R 5G est maintenant officiel.

Eh bien oui, même si cela semble être une blague, nous avons un nouveau membre dans la famille des Redmi 13. En réalité, après la récente présentation du Redmi 13C au niveau mondial, la marque asiatique a décidé de lancer en Chine le nouveau Redmi 13R 5G, un appareil pratiquement identique à ce dernier mais avec quelques différences esthétiques qui le rendent légèrement plus attrayant.

Dans ce cas, tout semble indiquer que cet appareil sera un modèle exclusif sur le marché chinois, en effet, il est déjà disponible à l’achat en Chine en une seule variante avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 999 yuans, soit environ 129 euros, un prix assez raisonnable compte tenu de tout ce qu’il offre.

Fiche technique du nouveau Redmi 13R 5G

Redmi 13R 5G DIMENSIONS ET POIDS 168,05 x 77,91 x 8,19 mm 195 grammes écran 6,74″ LCD IPS

90 Hz, HD+ (1600 x 720 pixels) Luminosité maximale de 450 nits, échantillonnage tactile de 180 Hz Certifié Low Blue Light et Flicker Free

Revêtu de Corning Gorilla Glass processeur MediaTek Dimensity 6100+ GPU Mali-G57 MC2 RAM 4 Go LPDDR4X stockage 128 Go UFS 2.2 Extensible via micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 50 MP f/1.8, HDR et mode nuit disponibles Objectif auxiliaire pour collecte d’informations caméra frontale 5 MP batterie 5 000 mAh Charge rapide jusqu’à 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 basé sur Android 13 connectivité Double SIM 5G + Micro SD

WiFi 2,4 GHz | 5 GHz

Bluetooth 5.3

GPS + Glonass, Galileo et Beidou

USB-C Radio FM Jack 3,5 mm autres Trois couleurs au choix : Starlight Black, Startrail Green et Startrail Silver Capteur d’empreintes sur le côté prix Environ 129 euros au taux de change

Du nouveau look pour un téléphone que nous connaissons déjà très bien





Nous vous l’avons déjà dit dans l’introduction de cet article et c’est exactement ça : le nouveau Redmi 13R 5G est la version chinoise du Redmi 13C. Cependant, nous avons quelques changements qui sont principalement liés au design de l’appareil, qui a été modifié à l’arrière avec un module de caméra noir qui attire énormément l’attention.

De plus, les dimensions de l’appareil ont également été légèrement modifiées par rapport au téléphone que nous connaissons en Europe, mais cela n’empêche pas que le reste des spécifications restent pratiquement intactes, depuis son processeur MediaTek Helio G85 jusqu’au capteur d’empreintes digitales intégré au bouton de déverrouillage, en passant par la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.





Ce qui est intéressant à noter, c’est que ce smartphone est proposé dans une seule version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, laissant de côté les différentes options que l’on trouve dans le Redmi 13C, une décision assez étrange car normalement cela se produit souvent à l’inverse lorsque ce type d’appareils est présenté en Chine par rapport à notre marché.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi 13R 5G

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Redmi 13R 5G est déjà disponible à l’achat en Chine pour un prix de 999 yuans, soit environ 129 euros. Pour l’instant, sa sortie mondiale n’est pas prévue, mais étant donné que nous avons déjà le Redmi 13C, il est très probable que ce dispositif ne soit vendu exclusivement qu’en Chine.

