Ton Google Home ou Home Mini ne fonctionne plus ? Ne t’inquiète pas, tu n’es pas le seul.

Si vous possédez l’une des enceintes de première génération de Google, vérifiez qu’elle fonctionne correctement.

L’enceinte intelligente Google Home Mini en couleur grise

Si vous possédez un Google Home ou Home Mini et que vous avez remarqué qu’il se comporte étrangement ces derniers temps, vous serez intéressé d’apprendre que vous n’êtes pas le seul. Apparemment, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes avec leurs enceintes intelligentes au cours du dernier mois, affirmant que celles-ci se bloquent et cessent de fonctionner soudainement.

Bien que cela ne fasse que quelques années depuis le lancement de Google Home et Home Mini, le premier en 2016 et l’autre un an plus tard, tout semble indiquer que les enceintes intelligentes de première génération connaissent des blocages. Comme le rapportent les personnes concernées, les quatre voyants LED restent figés, sans clignoter ni effectuer les animations habituelles.

Google Home et Home Mini, défaillance temporaire ou devenus obsolètes ?

Il est vrai que ces deux modèles ont été retirés de la vente et ne reçoivent plus de mises à jour logicielles depuis un certain temps, mais cela ne devrait pas être une raison pour cesser de fonctionner. En réalité, ils sont toujours inclus dans le programme de Google pour recevoir d’importantes mises à jour de sécurité, où figurent des dispositifs aussi récents que la caméra de sécurité Google Nest Cam.

Selon un article d’Android Authority, bloquer des appareils en bon état n’est pas une pratique courante de la part de Google, et le géant technologique s’est déjà attelé à trouver une solution à ce sujet. De plus, ils remercient les utilisateurs qui ont signalé ces problèmes au sein de la communauté.

Depuis l’entreprise elle-même, ils conseillent aux utilisateurs concernés de partager un rapport sur l’appareil et d’expliquer les dysfonctionnements dans un commentaire, ce qu’ils peuvent faire via l’application Google Home. D’autre part, il serait également très utile qu’ils commentent la publication de la communauté et répondent à quelques questions pertinentes, en insérant de préférence des photos ou des vidéos du comportement.

Entre autres choses, il est important de savoir si les voyants se bloquent avant de terminer le processus de réinitialisation de l’appareil, s’ils restent fixes ou clignotants, ou s’il est possible de diffuser de la musique sur l’enceinte depuis une application mobile, par exemple. Si vous possédez l’une de ces enceintes intelligentes chez vous, avez-vous constaté un dysfonctionnement sur votre appareil ?

Pour le moment, nous devrons attendre pour savoir si Google est capable de résoudre cette défaillance ou si, au contraire, Google Home et Home Mini sont devenus obsolètes. En tout cas, il pourrait être intéressant de jeter un coup d’œil au Google Nest Mini ou au Nest Audio, la deuxième génération de ces enceintes intelligentes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :