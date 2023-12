Xiaomi met en vente en France sa plus grande friteuse à air. Juste à temps pour les repas de Noël

Il semble que Xiaomi nous a réservé une surprise avant la fin de l’année 2023, et c’est leur nouvelle friteuse à air, la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Nous avons affaire à un modèle assez similaire à la Xiaomi Mi Smart Air Fryer, mais maintenant avec une bien plus grande capacité et, en plus de cela, d’autres nouveautés sont incluses que nous allons vous présenter dans cette vidéo.

Dans ce cas, ce nouveau modèle est déjà disponible à l’achat en France pour un prix officiel de 129,99 euros, un coût assez abordable compte tenu de tout ce qu’il peut nous offrir et étant l’une des meilleures alternatives si nous recherchons une nouvelle friteuse à air à offrir pendant ces fêtes de fin d’année.

Fiche technique de la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L DIMENSIONS ET POIDS 389 x 287 x 317 mm 6,5 kg volume du panier Panier grillagé de 6,5L avec revêtement antiadhésif en PTFE à double couche fonctionnement Plus de 100 recettes disponibles depuis Mi Home Panneau LCD avec roulette puissance 1 800 W. De 40°C à 220°C. Jusqu’à 24 heures de cuisson Fonction de dégraissage à haute température Mode de préchauffage de 30 minutes après la cuisson connectivité Bluetooth Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa prix 129,99 euros

La nouvelle Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L va bien au-delà d’une plus grande capacité de stockage

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, cette nouvelle Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L ne change pas beaucoup par rapport au modèle original car elle conserve une esthétique pratiquement identique, mais il est vrai que les dimensions sont beaucoup plus grandes et maintenant elle peut être achetée dans une finition noire brillante assez attrayante.



Au-delà de cela, nous continuons à avoir le panneau LCD frontal pour régler les différents paramètres du produit grâce à son bouton rotatif intégré, la poignée extérieure reste aussi généreuse et confortable que celle de la première génération et la connectivité sans fil nous permet toujours de nous connecter à l’application Mi Home pour contrôler son fonctionnement et visualiser des centaines de recettes.

L’une des principales différences par rapport au modèle original se trouve à l’intérieur, et la première d’entre elles concerne la capacité du plateau de cuisson. Maintenant, nous avons une capacité totale de 6,5 litres et une puissance totale de 1800W, ce qui nous permet de cuisiner à des températures allant de 40°C à 220°C.



De plus, cette puissance permet au produit d’offrir un système de dégraissage à haute température qui aidera à éliminer l’excès de matières grasses dans tous les aliments que nous cuisinons. De plus, nous pourrons également maintenir automatiquement cet aliment chaud pendant 30 minutes à l’intérieur de la friteuse sans avoir à rien faire.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, la nouvelle Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L est déjà disponible à l’achat en France avec une disponibilité immédiate et avec la possibilité de l’obtenir en couleur blanche et en couleur noire. Son prix officiel est de 129,99 euros, il s’agit donc d’une excellente option pour cuisiner plus sainement et surtout une plus grande quantité d’aliments par rapport au premier modèle.

