Les caméras du Samsung Galaxy S24 Ultra, révélées grâce à une fuite

Une fuite de dernière minute a révélé les détails sur le système de caméras du nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le dernier modèle haut de gamme de la société coréenne / Image de AndroAall

Alors que nous pensions déjà tout savoir (ou presque) sur les nouveaux Samsung Galaxy S24, une fuite de dernière minute provenant du site d’actualités coréen The Elec est apparue pour apporter encore plus de lumière sur la nouvelle famille de smartphones phares de Samsung. Cette fois-ci, la fuite concerne le système de caméras du Samsung Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus avancé de la série qui sera présenté, sauf changement, mi-janvier.

Le plus grand changement sera dans le téléobjectif

Les informations partagées par le site d’actualités coréen mentionné précédemment indiquent que Samsung n’aurait pas apporté de nombreux changements au système de caméras de son nouveau smartphone phare. À la place, il se serait contenté de renforcer le zoom de l’appareil grâce à un nouveau capteur téléobjectif de 50 mégapixels qui remplacera celui de 10 mégapixels actuellement présent dans le Galaxy S23 Ultra.

Ce capteur permettrait d’atteindre un niveau de zoom optique de 5x, au lieu de 3x comme dans le modèle actuel. Cela améliorerait la qualité des images capturées dans la plage de 5 à 10x de zoom, mais cela pourrait détériorer la qualité des photos prises aux zooms inférieurs. Heureusement, le capteur principal de 200 mégapixels offrira une résolution plus que suffisante pour pallier cette limitation.

Si la dernière fuite est exacte, voici à quoi ressemblerait le système de caméras du Galaxy S24 Ultra :

Caméra principale : 200 mégapixels

: 200 mégapixels Caméra ultra grand-angle : 12 mégapixels

: 12 mégapixels Téléobjectif 5x : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Téléobjectif 10x : 10 mégapixels

: 10 mégapixels Caméra frontale : 12 mégapixels

D’autre part, les informations partagées aujourd’hui précisent également que Samsung n’aurait pas l’intention de mettre à jour les systèmes de caméras des Galaxy S24 et S24+, mais qu’il conservera la même configuration que les actuels Galaxy S23 et S23+. Il semble donc que la prochaine génération de la série Galaxy S ne se concentrera pas sur l’introduction de nombreux changements au niveau matériel, mais a plutôt choisi de miser sur l’amélioration de l’expérience utilisateur grâce à une version de One UI remplie de nouvelles fonctionnalités d’IA.

