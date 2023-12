Google Chrome pour Android change complètement la façon d’afficher les favoris

Google Chrome modifie complètement la conception des signets dans son application pour les appareils mobiles Android

La refonte des signets dans Google Chrome pour Android est l’un de ses plus grands changements ces dernières années.

Google Chrome vient de lancer une refonte complète des signets sur Android. Le changement arrive avec la mise à jour 120 de l’application pour les appareils mobiles avec le système d’exploitation de Google et est déjà disponible sur le Play Store. Ce n’est pas la seule nouveauté, mais c’est la plus frappante car elle change la façon dont on interagit avec les signets dans Google Chrome pour Android.

Les changements de conception dans Google Chrome ne sont pas nouveaux, en particulier pour l’application destinée aux appareils mobiles Android. Depuis Mountain View, ils ont essayé de concilier l’expérience de bureau avec celle des téléphones mobiles depuis plusieurs générations, et ce changement dans la conception des signets est l’un de leurs plus grands progrès à cet égard.

Google Chrome pour Android change complètement la façon dont les signets sont affichés

Le principal changement d’interface est visible dans la manière dont les dossiers de signets sont affichés. Ces dossiers auront désormais des miniatures si des signets ont été enregistrés et générés, ce qui permet de les afficher lors de l’accès à ce nouveau menu de signets.

De plus, un autre changement radical est qu’en accédant aux signets, tous ne seront pas exposés dans une seule liste. Les signets sont regroupés par défaut et respectent les dossiers créés dans la version de bureau de Google Chrome ou sur d’autres appareils avec la synchronisation activée.

Cette nouvelle façon de voir les signets améliore considérablement l’expérience d’accéder à une page enregistrée dans cette section. C’est beaucoup plus simple et surtout visuel, ce qui facilite toujours la navigation.

La refonte de Google Chrome pour Android est déjà disponible sur le Play Store. Si elle n’apparaît pas encore dans votre application, vous devez la mettre à jour vers la version 120. Cependant, il peut être nécessaire de vider le cache si vous avez effectué la mise à jour et que la conception n’a pas encore changé.

