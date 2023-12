Android vous préviendra des attaques de phishing sur votre téléphone portable avec cette nouvelle fonction

Android travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui analysera l’activité des applications à la recherche de phishing et, en cas de menace confirmée, enverra les informations de cette application à son antivirus, Google Play Protect.

Android améliorera sa sécurité en intégrant un outil de protection contre le phishing

Actuellement, toute protection est insuffisante contre le phishing, une forme de cyberattaque dans laquelle les criminels clonent une application ou un site web légitime afin d’obtenir les données privées des utilisateurs, c’est pourquoi Google prend des mesures en préparant Android à détecter les applications malveillantes.

Cela vient d’être rendue possible car nous venons d’apprendre que la grande G travaille à l’implémentation d’une nouvelle fonctionnalité sur Android qui vous avertira des attaques de phishing sur votre téléphone portable.

Android détectera si une application est suspecte de phishing

Les spécialistes d’Android Police ont découvert dans Android 14 QPR2 Beta 2 une page cachée qui révélait une nouvelle fonctionnalité appelée scanning for deceptive apps (analyse des applications trompeuses), qui vérifiera « l’activité d’une application à la recherche de phishing ou d’autres comportements trompeurs ».

selon les explications fournies par la société de Mountain View, cette nouvelle mesure de sécurité pour Android analysera les applications installées sur votre téléphone portable grâce à une « analyse exécutée de manière privée directement sur votre appareil » et, dans le cas où elle détecterait du phishing ou d’autres types de logiciels malveillants, elle enverra « une partie des informations de l’application à Google Play Protect pour confirmer la menace et avertir les utilisateurs de l’application ».

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran que nous vous fournissons ci-dessous, vous pourrez accéder à cette nouvelle fonction anti-phishing en suivant le chemin suivant : Paramètres>Sécurité et confidentialité>Plus de sécurité et confidentialité>Sécurité et il vous suffira d’activer l’interrupteur situé à droite de l’option utiliser le balayage pour les applications trompeuses.

De plus, après avoir analysé le code source décompilé de la dernière bêta d’Android 14, les membres d’Android Police ont découvert qu’Android utilisera un nouveau service système appelé « ContentProtection » pour détecter le phishing, ce dernier permettra de détecter lorsque une application tente d’afficher un champ de mot de passe ou demande à l’utilisateur des données sensibles telles que nom d’utilisateur, numéro de téléphone, adresse e-mail ou informations de connexion.

