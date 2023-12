Ce mobile premium haut de gamme inconnu ne coûte que 309 euros jusqu’à épuisement du coupon.

Le terminal ZTE est livré avec les processeurs les plus avancés de Qualcomm et un appareil photo arrière spectaculaire.

Avec un design spectaculaire et très soigné, et un appareil photo exceptionnel à tous égards, ce Nubia Z50 est un achat fortement recommandé.

Vous avez peut-être entendu parler de ZTE et de Nubia, mais ensemble, ils forment l’un des smartphones les mieux évalués par les experts cette année et que peu de gens connaissent aujourd’hui. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme avec des finitions premium, le ZTE Nubia Z50 de 12/256 Go est une option à prendre en compte, surtout pour les 309 euros qu’il coûte sur AliExpress.

Vous pouvez l’obtenir avec le code AEES040 jusqu’au samedi 16 matin, lorsque le coupon n’aura plus d’effet. Pour un haut de gamme avec des matériaux de haute qualité, il est extrêmement pas cher. Son prix officiel en ce moment est de 549 euros et on peut le trouver sur Amazon pour 529 euros. Pour le prix qu’il a, on peut dire qu’il est le meilleur haut de gamme qualité-prix du marché en ce moment.

ZTE Nubia Z50 (12/256 Go)

Obtenez le meilleur haut de gamme pas cher du marché actuel

Nous commençons par parler de son aspect physique qui, pour un téléphone portable de peu plus de 300 euros avec cette offre, est très réussi. Il dispose d’un corps en verre, en aluminium et en similicuir d’à peine 8,7 mm d’épaisseur et 199 grammes. Le modèle le moins cher est de couleur noire.

La façade est entièrement occupée par un grand écran Amoled de 6,67″ avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité atteint les 1000 nits maximum, il a un contraste extrêmement élevé de 3 millions à un, est compatible avec le HDR10+ et dispose d’une double courbure des deux côtés. Ses haut-parleurs sonnent vraiment bien car ils sont compatibles avec DTS et DTS X, entre autres formats.

La puissance ne posera aucun problème car il intègre la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, une bête à part entière. Cet appareil vendu avec la promotion est livré avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de mémoire interne UFS 4.0. Il s’agit d’un matériel qui dépasse les 1,5 million de points sur Antutu.

Mais ce n’est pas seulement la puissance et le design qui font l’attrait de ce ZTE Nubia Z50, son appareil photo se distingue également. À l’arrière, il est équipé d’un double appareil photo avec un stabilisateur optique composé d’un capteur Sony IMX787 de 64 MP et d’un grand angle + macro Samsung de 50 MP. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K et 8K en toute stabilité et prendre des photos macro jusqu’à 2 cm. Son objectif avant Omnivision de 16 MP est plus classique, mais donne également de bons résultats.

La batterie de 5000 mAh peut offrir jusqu’à 2 jours complets d’autonomie. Si nous l’utilisons intensivement, nous pourrons profiter de la charge rapide de 80W pour recharger la batterie en moins de 30 minutes.

ZTE Nubia Z50 (12/256 Go)

Enfin, nous avons le volet connectivité qui, en tant que bon haut de gamme, se distingue par l’inclusion de NFC, des réseaux 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS et double SIM. Pour ce prix, la chose la plus proche que vous pouvez obtenir serait un POCO F5 avec un Snapdragon de moins bon calibre, un appareil photo de moins bonne qualité et un design en polycarbonate.

