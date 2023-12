Mise à jour Android 14 (One UI 6) disponible pour Samsung Galaxy F34 5G

Hier, le géant sud-coréen de la technologie a lancé la mise à jour tant attendue One UI 6.0 pour le Galaxy M34 et c’est maintenant au tour du smartphone de la série F, rebaptisé Galaxy F34 5G. Samsung commence à déployer la mise à jour via le canal stable, ce qui signifie simplement que vous recevrez la mise à jour à tout moment sur votre Galaxy F34. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 14 pour le Galaxy F34.

Samsung propose la nouvelle mise à jour logicielle au milieu de gamme avec une série de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Le Galax F34 a été lancé avec le système d’exploitation Android 13 basé sur One UI 5.1, et le téléphone reçoit maintenant sa première mise à jour logicielle majeure. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement et l’installation. La mise à jour était de 2,2 Go sur le Galaxy M34, nous pouvons donc nous attendre à la même taille pour le modèle réédité de la série F.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est diffusée avec le numéro de version du micrologiciel E346BXXU2BWL1. Elle est actuellement en phase de déploiement progressif et sera disponible pour tout le monde dans un laps de temps. Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à jour offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et la liste comprend un nouveau design des paramètres rapides, davantage de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien d’autres encore.

Ici, vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités disponibles avec One UI 6 et consulter les notes de publication de One UI 6 ici.

Vous recevrez la notification de mise à jour via le réseau sans fil sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible pour vous. Vous pouvez toujours vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% en cas d’échec.

