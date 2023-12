Epic remporte le procès contre Google : le jury conclut que Google abuse de sa position dominante

Le jury du procès opposant Epic à Google a déterminé que Google pratique des pratiques monopolistiques avec sa boutique d’applications, Google Play Store.

Le logo de Google

Un des cas les plus médiatisés ces dernières années dans l’industrie technologique arrive à son terme : le procès qui a opposé Epic Games et Google pendant ces trois dernières années a maintenant une résolution, après que le jury ait déterminé que Epic a raison d’accuser Google d’abus de position dominante avec Google Play et le service de facturation intégré à la plateforme.

Epic Games, la société créatrice de jeux tels que Fortnite (l’un des jeux gratuits les plus populaires de l’histoire), a clairement exprimé son support à la résolution du procès sur son blog officiel, où elle affirme que le résultat démontre que les pratiques de Google avec sa boutique d’applications sont illégales, et que l’entreprise abuse de son monopole pour obtenir des tarifs exorbitants et étouffer la concurrence.

Google fera appel de la résolution du procès

Tout au long des différentes sessions du procès, nous avons pu découvrir de plus en plus de détails sur les techniques de Google sur sa plateforme d’applications et de jeux. Des accords secrets avec des entreprises comme Spotify jusqu’au montant d’argent que Google gagne par téléchargement via Google Play. Tous les détails de l’affaire ont permis de clarifier de plus en plus que Google a une position dominante lui permettant de contrôler le marché de la distribution d’applications et de jeux sur Android grâce à des techniques anticoncurrentielles. Du moins, c’est ce que pense le jury après avoir examiné les preuves fournies par Epic.

Dans ce sens, l’éditeur de Fortnite indique que plus de 95% des applications et jeux pour Android sont distribués via Google Play Store, et que l’entreprise du moteur de recherche étouffe la concurrence grâce à des techniques telles que l’imposition d’un taux de 30% aux développeurs utilisant la passerelle de paiement intégrée à Google Play.

Par ailleurs, Epic indique que les preuves présentées lors du procès devraient servir à démontrer l’urgence de légiférer à travers des réglementations qui abordent la domination de Google et d’Apple sur les plateformes mobiles. Ils estiment que des mesures sont nécessaires au-delà de celles décrites dans la DMA et d’autres projets de loi récemment présentés.

Google, pour sa part, a confirmé qu’elle prévoit de faire appel du verdict et n’a pas hésité un instant à exprimer son mécontentement face à la résolution du procès. Le vice-président des affaires et de la politique publique de l’entreprise, Wilson White, explique que « le procès a clairement montré qu’ils sont en concurrence féroce avec Apple et son App Store, ainsi qu’avec les boutiques d’applications Android et les boutiques de jeux vidéo ». Par conséquent, ils prévoient de continuer à défendre le modèle d’affaires d’Android.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, les mesures prises contre Google n’ont pas été confirmées, car Epic n’a jamais demandé d’indemnisation financière à l’entreprise du moteur de recherche. À la place, elle demande que Google soit obligé de faciliter la distribution d’applications sur sa plateforme mobile via des boutiques d’applications tierces et des systèmes de facturation propres. Il est probable que les mesures ne seront pas annoncées avant, au minimum, la deuxième semaine de janvier.

