Ce mobile Xiaomi dispose de la 5G, d’un écran AMOLED et d’un processeur Qualcomm pour seulement 186 euros

Plus de 110 euros de réduction sur ce smartphone Xiaomi de milieu de gamme. Nous l’avons analysé et nous pensons que c’est un excellent achat pour moins de 200 euros.

Nous avons analysé ce téléphone pas cher de Xiaomi et nous pensons que c’est un excellent achat maintenant qu’il bénéficie d’une réduction de plus de 110 euros // Image : Urban Techno.

Xiaomi propose dans son catalogue l’un des meilleurs téléphones pas cher avec la 5G sur le marché. Il s’agit du Redmi Note 12 5G, un smartphone que nous avons pu analyser et qui nous a complètement conquis par son excellente rapport qualité-prix. Il a un écran de qualité, de bonnes performances et une autonomie étendue, en plus d’une réduction actuelle de plus de 110 euros qui vous permet de l’acheter pour seulement 186 euros sur AliExpress Store dans sa version la plus avancée.

Il s’agit de la configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui a un prix de vente recommandé de 299,99 euros. Pour obtenir ce Redmi Note 12 5G pour seulement 186 euros, vous devez utiliser le code coupon AEES025 dans la section « Code promotionnel ». Comme il s’agit d’AliExpress Store, vous recevrez le téléphone chez vous en seulement quelques jours. Le même modèle est vendu 235 euros chez PcComponentes et 259 euros chez MediaMarkt, alors qu’il n’y a plus d’articles en stock sur le site officiel de Xiaomi.

L’analyse de ce Redmi Note 12 5G nous a permis de bien connaître son comportement au quotidien. Nous savons qu’il brille par sa connectivité 5G pour moins de 200 euros, mais son achat en vaut la peine pour de nombreuses autres raisons que nous verrons ci-dessous.

Achetez le Redmi Note 12 5G avec une réduction de 110 euros

Le Redmi Note 12 5G est un téléphone qui fonctionne bien dans une utilisation quotidienne normale. Son processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 a une puissance suffisante pour exécuter des applications telles que WhatsApp, Instagram, YouTube ou Google Maps. De plus, les 6 Go de RAM offrent encore plus de fluidité à l’expérience. Si les 128 Go de stockage vous semblent insuffisants, vous pouvez les étendre jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD.

Nous vous recommandons également d’acheter ce smartphone pour la qualité de son écran. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, en résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui offre des images colorées, nettes et très fluides. La qualité de cet écran fait du Redmi Note 12 5G un excellent terminal pour regarder du contenu multimédia, que ce soit des séries sur Netflix ou des vidéos sur YouTube.

Parmi ses points forts, il y a aussi les performances de la batterie de 5 000 mAh, qui peut durer jusqu’à 2 jours d’utilisation si vous n’êtes pas très exigeant. Même les jours où vous devez utiliser plus votre téléphone, vous arriverez à la fin de la journée avec une batterie en reste. De plus, comme il prend en charge la charge rapide de 33 W, il a seulement besoin d’un peu plus d’1 heure pour se recharger complètement.

Avec le Redmi Note 12 5G, vous bénéficierez également d’un design très beau et confortable. Sur AliExpress Store, les modèles de couleur noir et de couleur verte forêt sont en promotion. Nous avons pu analyser ce dernier et il est vraiment magnifique. De plus, avec son épaisseur de 8 millimètres, son poids de 189 grammes et ses courbes latérales, son utilisation est très agréable. Dans la boîte, vous trouverez une housse de protection, vous n’avez donc pas besoin de l’acheter séparément.

Enfin, avec ce smartphone Xiaomi, vous pouvez également prendre de bonnes photos et vidéos en Full HD. La caméra de meilleure qualité est la caméra arrière de 48 mégapixels, qui fait un bon travail notamment dans les scènes bien éclairées. De plus, à côté d’elle, il y a deux autres caméras que vous pouvez utiliser pour prendre des photos différentes. D’autre part, la caméra frontale a une résolution de 13 mégapixels et vous permet de prendre de bons selfies.

En conclusion, le Redmi Note 12 5G est un téléphone bien préparé pour vous offrir l’expérience que vous recherchez pour moins de 200 euros. De plus, il a l’avantage de la connectivité 5G. N’oubliez pas d’utiliser le code coupon AEES025 pour l’acheter pour seulement 186 euros sur AliExpress Store.

