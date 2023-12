Les vagues fantômes terrifiantes semblaient être un mythe : maintenant, la science avertit qu’elles pourraient s’aggraver

Les vagues fantômes étaient un mythe marin depuis des siècles, jusqu’à ce que la technologie puisse les prouver.

Une nouvelle vague fantôme a établi de nouveaux records dans le Pacifique

Les vagues fantômes ou vagues géantes sont des phénomènes qui peuplent la littérature maritime depuis toujours. Des vagues de taille impressionnante capables de détruire même le navire le plus puissant et dont les raisons restent totalement inconnues. Ces phénomènes ne peuvent être expliqués ni par l’état de la mer, qui est parfois calme, ni par des tsunamis ou autre chose du genre. Elles apparaissent simplement, mettant en danger tout navire, quel que soit sa taille. Ainsi, depuis que l’Homme a décidé de naviguer sur les océans, il existe des témoignages de ce type de vagues qui ont mis en difficulté les marins de toutes les époques. Cependant, il a toujours été très difficile de les étudier car elles sont rares, difficiles à documenter visuellement et posent de nombreux problèmes lorsqu’il s’agit d’élaborer quelque chose de vraiment sérieux, ce qui a mis la science en échec.

Nous en savons relativement peu sur la mer. Cela se manifeste par la découverte d’un nouvel océan ou par d’autres recherches qui montrent clairement nos lacunes en matière de connaissances de ce type.

Cependant, grâce aux progrès de la technologie, il est maintenant possible de les quantifier et une étude de la revue Nature a pu prédire l’arrivée de vagues gigantesques qui pourraient terroriser les côtes de notre planète.

La terrifiante vague géante du Pacifique

L’une des seules données que nous avons sur ces vagues remonte à 2020, lorsque des vagues de 17,6 mètres sont apparues soudainement au Canada et ont soulevé une bouée équipée de capteurs, permettant de comprendre ce phénomène étrange. Cependant, ce n’est pas la plus grande vague, car celle connue sous le nom de Draupner était une vague de près de 26 mètres qui a frappé une plateforme pétrolière au large des côtes norvégiennes en 1995.

Depuis lors, de plus en plus de vagues fantômes ont été enregistrées, ce qui laisse penser qu’il pourrait y avoir une explication à cela dans le changement climatique. Cependant, il est impossible de le savoir, c’est pourquoi pour l’instant, on cherche à prédire comment une vague de cette taille peut se former et quand elle pourrait se reproduire.

En réalité, cela peut aussi se produire dans des masses d’eau plus petites, comme des mers intérieures ou même des lacs. Un fait qui surprend grandement et suscite des suspicions dans le domaine scientifique.

En résumé :

Les vagues fantômes sont un phénomène presque impossible à observer directement, ce qui complique leur étude.

La plus grande vague enregistrée de cette taille mesurait environ 25 mètres de hauteur.

On ne sait toujours pas pourquoi ces vagues géantes se forment.

Cependant, il est clair qu’elles existent, il est donc important de les mesurer et de les prédire.

Une équipe d’experts s’est mise au travail et grâce à un modèle d’IA, elle a pu prédire quand elles se produiront.

Le changement climatique pourrait accélérer l’apparition de ce phénomène.

Encore une fois, nous constatons comment le changement climatique fait en sorte qu’un phénomène aussi dangereux que celui-ci se propage de manière significative et puisse devenir plus grand et plus étendu qu’auparavant. Il est possible que dans les années à venir, nous ayons des enregistrements plus courants de ce type de vagues pouvant mettre en danger tout navire.

Encore une fois, il est difficile de savoir ce qui se passe dans les profondeurs qui pourrait provoquer ces vagues gigantesques. De temps en temps, de nouveaux mystères surgissent, comme l’apparition de sphères mystérieuses au fond de la mer.

