Microsoft se prépare à introduire encore plus de fonctionnalités avec IA dans Windows

Microsoft se prépare à renforcer encore davantage Windows avec des fonctionnalités d’IA, bien qu’on ne sache pas encore s’il le fera avec Windows 11 ou s’il nommera une nouvelle version.

PC exécutant Windows 11

Depuis que Microsoft a introduit l’IA dans Windows 11 en mai dernier en abandonnant Cortana et en adoptant Windows Copilot, cet outil est devenu presque omniprésent dans tout ce que les personnes de Redmond touchent. Récemment, Bing Chat a disparu en sa faveur en novembre dernier avant d’être transféré sur le web avec une dose supplémentaire de vitamines grâce à GPT-4 Turbo et DALL-E 3.

Selon des informations publiées dans Android Headlines, Microsoft se prépare maintenant à ajouter encore plus de fonctionnalités d’IA dans Windows. Ces informations proviennent de l’initié Zac Bowden, qui a suscité une vague de spéculation concernant la prochaine version du système d’exploitation.

Des changements qui pourraient arriver pour Windows 11… ou peut-être Windows 12

Lorsque Windows 10 a été présenté, Microsoft s’est empressé de mentionner que ce serait la dernière version du système d’exploitation qu’ils lanceraient jamais. Comme nous l’avons vu avec Windows 11, qui est présent sur de nombreux appareils actuels… bien que les utilisateurs préfèrent toujours Windows 10. En réalité, Windows 11 ne peut être installé que sur des ordinateurs disposant d’un matériel compatible avec le système d’exploitation.

Eh bien, cette mise à jour qui comprend toutes les nouvelles fonctionnalités d’IA qui arriveront sur Windows porte le nom interne de Hudson Valley. On s’attend à ce qu’elle arrive en octobre 2024, avec une énorme emphase sur les capacités de l’intelligence artificielle et sur la possibilité pour les utilisateurs d’en tirer le meilleur parti. Ce que personne n’a encore réussi à répondre, c’est si Hudson Valley sera une autre itération de Windows 11 ou un hypothétique Windows 12.

Selon le média, il y a un scepticisme interne au sein de Microsoft quant à l’idée d’appeler Windows 12 le projet Hudson Valley. Cela a du sens, car pour le moment, sa base d’utilisateurs est largement fragmentée en raison du problème de la compatibilité matérielle avec Windows 11 que nous avons mentionné précédemment. Beaucoup ont choisi de rester avec Windows 10 et cette version est sur le point de ne plus recevoir de mises à jour de sécurité gratuites, donc ceux qui veulent les conserver devront passer à la caisse. Dire que les utilisateurs sont très mécontents est un euphémisme énorme.

De plus, selon le média, les capacités d’IA de l’hypothétique Windows 12 exigeront une mise à jour du matériel NPU pour fonctionner. Nous rappelons que NPU signifie Neural Processing Unit, qui s’ajoute aux CPU et GPU en tant que puces à l’intérieur d’un appareil, et qui place essentiellement des réseaux de neurones à l’intérieur d’un ordinateur ou d’un téléphone portable.

Cela signifie que certains utilisateurs de Windows 11 ne pourront pas non plus mettre à jour vers cette nouvelle version, ce qui ajoute un autre obstacle pour Microsoft et une nouvelle barrière sur le chemin de leur base d’utilisateurs déjà assez fragmentée. Il sera encore plus compliqué d’assurer le support de matériels et de logiciels aussi différents.

Quoi qu’il en soit, le média parle de la possibilité que le nom de Windows 11 soit finalement conservé afin de maintenir une base d’utilisateurs plus unifiée, mais rien n’est encore décidé et il faudra attendre pour voir ce qui se passe.

