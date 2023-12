Cette montre intelligente haut de gamme atteint le fond : conception ultra-résistante, processeur Qualcomm et Wear OS

Prix ​​minimum historique pour une montre intelligente de qualité exceptionnelle, vous économisez 90 euros sur votre achat.

Vous pouvez acheter cette montre intelligente au prix minimum historique aussi bien dans le modèle de couleur noire que dans le marron de l’image.

Il y a seulement quelques mois, nous avons analysé la TicWatch Pro 5 et découvert une montre intelligente de qualité exceptionnelle. C’est un excellent achat si vous recherchez une montre intelligente haut de gamme car, en plus d’être très bonne, elle bénéficie d’une importante réduction qui la place au prix minimum. Il coûte normalement 359,99 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 269,99 euros sur Amazon.

Oui, la TicWatch Pro 5 peut être à vous pour 90 euros de moins que son prix habituel. Si nous examinons son historique sur Amazon, nous constatons que c’est son prix minimum historique. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez la montre chez vous dès le lendemain de l’achat sans frais d’expédition. Il est très probable que cette TicWatch Pro 5 augmente à nouveau de prix, donc profitez de l’occasion avant qu’elle ne devienne plus chère.

Nous parlons d’une montre intelligente qui se distingue par son design ultra-résistant, ainsi que par ses 2 écrans différents. L’écran ne manque pas grâce à son processeur Qualcomm, avec un système d’exploitation Wear OS qui multiplie ses fonctionnalités. De plus, la TicWatch Pro 5 se distingue également par son autonomie étendue, étant la montre intelligente avec Wear OS ayant la plus longue durée de batterie sur le marché.

Achetez la TicWatch Pro 5 au prix minimum historique

La TicWatch Pro 5 est une montre intelligente prête à survivre à vos aventures les plus extrêmes. Elle est certifiée MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’elle résiste aux chocs, aux chutes, à l’eau, aux températures élevées, aux rayons X et à d’autres risques. Vous pourrez l’utiliser pour faire des randonnées en montagne, aller à la plage ou pour le travail, car elle a un design très élégant et confortable. Au fait, vous pouvez la choisir en noir ou en marron.

Le fait d’avoir 2 écrans différents n’est pas courant, c’est pourquoi cette TicWatch Pro 5 se distingue de ses concurrentes. D’une part, elle a l’écran AMOLED traditionnel, en couleur et avec une haute résolution pour voir les images sans problème. D’autre part, elle possède un écran FSTN, uniquement en noir et blanc, dont le but est d’économiser de l’énergie. Si vous utilisez cet écran, l’autonomie peut atteindre 45 jours.

Les performances de la TicWatch Pro 5 sont excellentes grâce à son équipe composée du processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, du système d’exploitation Wear OS et de 2 Go de RAM. Wear OS est particulièrement utile car il vous permet d’accéder à Play Store et de télécharger des applications telles que Spotify ou Google Maps. Au fait, cette montre intelligente dispose de la technologie NFC, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour payer dans des restaurants, des stations-service ou des supermarchés.

Les fonctionnalités de la montre intelligente vont au-delà, car elle dispose également d’un microphone et d’un haut-parleur qui vous permettront de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Nous vous recommandons de la garder connectée à votre téléphone, vous aurez ainsi accès à toutes ses fonctions. Par exemple, vous pourrez également lire les notifications d’applications telles que WhatsApp, contrôler la lecture de musique ou consulter les informations météorologiques.

➡️ Voir l’offre TicWatch Pro 5

Bien sûr, cette TicWatch Pro 5 est également un excellent compagnon pour l’exercice physique. Elle peut surveiller des dizaines d’entraînements différents, en plus d’avoir un GPS très avancé qui enregistrera votre position même dans les moments les plus difficiles. Elle est également bien équipée en termes de santé, avec le capteur de fréquence cardiaque habituel, la surveillance du taux d’oxygène dans le sang et même le capteur de température corporelle.

Enfin, l’achat de cette montre intelligente vaut vraiment la peine pour son autonomie extrêmement longue. La batterie de 628 mAh dure environ 3 jours, attention, lorsque vous l’utilisez de manière intensive, ce qui en réalité la montre intelligente avec Wear OS ayant la meilleure autonomie. Il n’y a aucun doute, la TicWatch Pro 5 est une montre intelligente exceptionnelle à tous égards, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’elle est à seulement 269,99 euros sur Amazon.

