AirQ Sensor, la nouvelle solution pour mesurer la qualité de l’air d’Airzone

Ce dispositif aide à créer des environnements plus sains et plus confortables.

AirQ Sensor est la nouvelle solution de climatisation d’Airzone

AirQ Sensor est le dernier ajout au catalogue des solutions de climatisation d’Airzone, un produit dont l’intention est de contrôler et surveiller la qualité de l’air dans les espaces intérieurs, tels que les installations résidentielles ou commerciales. Découvrons quelles sont ses principales fonctionnalités, notamment l’application mobile.

La philosophie d’Airzone, une entreprise d’origine malaguène avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, est de créer des produits qui favorisent l’économie d’énergie, garantissent le confort dans les espaces fermés et, bien sûr, contribuent également à l’économie financière des utilisateurs.

Les progrès dans le domaine des systèmes de climatisation sont de plus en plus importants, et heureusement, aujourd’hui nous pouvons profiter d’inventions aussi originales qu’un climatiseur portable ou un mini climatiseur Xiaomi. Cependant, s’il y a quelque chose qui nous préoccupe vraiment, ou du moins qui devrait nous préoccuper, c’est la qualité de l’air que nous respirons.

AirQ Sensor contrôle et améliore la qualité de l’air dans les espaces intérieurs

Par exemple, combien de fois avez-vous ressenti des maux de tête ou des difficultés de concentration dans une bibliothèque ? En effet, la qualité de l’air que nous respirons est aussi importante à l’extérieur qu’à l’intérieur, et c’est précisément ce dont s’occupe AirQ Sensor. Cet appareil mesure la qualité de l’air en temps réel et affiche son état à travers un icône lumineux qui change de couleur : bon (vert), moyen (jaune) et mauvais (rouge).

En plus de mesurer la température ambiante et l’humidité, il surveille également en permanence des variables aussi importantes que la concentration de CO2, les particules PM10 et PM2,5 et les Composés Organiques Volatils (COV). Son utilisation est très simple, car il fonctionne aussi bien de manière autonome qu’avec d’autres solutions de la marque, comme Aidoo Proo et AirQ Box.

Mais ce n’est pas tout, car AirQ Sensor dispose de sa propre application disponible sur Google Play (Android) et App Store (iOS) : Airzone Cloud. C’est la manière la plus pratique de visualiser les données sur la qualité de l’air et de prendre des mesures, ce qui permet d’obtenir un environnement plus sain et plus confortable pour les personnes occupant un espace intérieur.

➡️ Airzone Cloud (Google Play)

➡️ Airzone Cloud (App Store)

