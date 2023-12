Il n’est pas sur son site officiel, mais vous pouvez déjà acheter ce Xiaomi pas cher avant tout le monde

C’est l’un des meilleurs cadeaux pas cher que vous pouvez offrir à un être cher qui en a besoin à Noël.

Ce Xiaomi Redmi 13C est l’un des mobiles les plus recommandés pour environ 150 euros.

Il y a un mois, le design du Redmi 13C a fuité, mais aujourd’hui vous pouvez déjà l’acheter à un prix très réduit. Si vous voulez offrir un téléphone Android à jour sans dépenser une grosse somme d’argent, ce Redmi 13C est une option très viable. Aujourd’hui, vous pouvez l’acheter pour 159,90 euros sur AliExpress avec le code AEES010 dans sa version 6/128 Go.

Si vous préférez plus d’espace de stockage, vous pouvez dépenser un peu plus pour la version 8/256 Go sur Amazon pour 172,99 euros. Il fait partie des modèles les plus modernes du catalogue des mobiles d’entrée de gamme Android. Si un membre de votre famille recherche un téléphone pour une utilisation basique habituelle, comme les appels, la navigation et la musique, ce Redmi 13C est une excellente option économique.

Obtenez le nouveau Redmi 13C avant tout le monde au meilleur prix

Xiaomi s’est toujours spécialisé dans le lancement de smartphones pas cher de bonne qualité et grande durabilité. Dans cette optique, le Redmi 13C est l’un des meilleurs achats que l’on puisse faire actuellement dans le domaine de la téléphonie mobile pour environ 150 euros en poche.

Le Redmi 13C est construit dans un châssis en plastique de 8,1 mm d’épaisseur et ne pèse que 192 grammes. Son frontal est occupé par un énorme écran LTPS de 6,74″ et de résolution HD+. Le taux de rafraîchissement de ce panneau est de 90 Hz et sa luminosité atteint les 600 nits.

Le processeur intégré à ce téléphone Xiaomi est un Helio G85 de MediaTek avec une architecture de 12 nm et une vitesse de 2 GHz. Il se comporte très bien dans les tâches les plus simples comme les appels, les appels vidéo, la navigation, l’écoute de musique, la visualisation de vidéos et l’utilisation de jeux peu gourmands en ressources graphiques. Il existe des versions de 4/128, 6/128 et 8/256 Go, avec une mémoire extensible via des cartes microSD.

Récemment, nous avons appris que ce Redmi 13C, ainsi que d’autres modèles, recevra officiellement la mise à jour Xiaomi HyperOS. C’est très positif car cela permettra de maintenir ce smartphone à jour, aux côtés d’autres modèles haut de gamme de la marque chinoise, pendant plusieurs années.

Son téléobjectif triple de 50 MP, certifié par Samsung, n’a rien à envier à ceux d’autres téléphones de cette gamme de prix. En termes de connectivité, ce Redmi 13C est équipé d’une prise casque, de réseaux 4G, d’une fonction infrarouge, de la radio FM, du GPS, de la double SIM, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3 à faible consommation. Malheureusement, il ne dispose pas de la technologie NFC.

La batterie intégrée à ce téléphone Android d’entrée de gamme est de 5000 mAh et bénéficie d’une charge rapide discrète de 18W. Son autonomie pourrait atteindre 3 jours avec une utilisation basique. Au total, pour un smartphone simple, son utilisation ne sera pas la plus intense possible. Cependant, si vous l’utilisez comme téléphone principal pour passer de nombreux appels chaque jour, sa batterie devrait facilement tenir une journée et demie.

