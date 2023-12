Daniel Craig et Charlize Theron seront les protagonistes de Two for the Money.

Juste voler.

Craig et Theron

La société de production Apple Original Films a acquis les droits de Two for the Money, un thriller d’action et de vol palpitant, mettant en vedette Charlize Theron et Daniel Craig, sous la direction de Justin Lin, connu pour son travail sur la saga Fast & Furious.

Le scénariste Dan Mazeau, qui a collaboré avec Lin sur Fast X, est en charge du scénario de ce nouveau projet qui est actuellement en phase de développement. Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets, l’histoire explorera la relation entre deux voleurs habiles, interprétés par Charlize Theron et Daniel Craig, lors de trois vols importants.

Theron sera la productrice via sa société Denver & Delilah, tandis que Lin le sera via Perfect Storm Entertainment, avec Jeff Kirschenbaum et Joe Roth de RK Films, ce dernier étant connu pour son travail sur certains films de la saga Fast & Furious. En réalité, l’origine de Two for the Money remonte à Fast X, où Lin et Mazeau ont conçu la prémisse et l’ont présentée à Charlize Theron, qui, fascinée par la dynamique et l’énergie de l’histoire, a suggéré que Craig se joigne au projet.

Apple TV+ est toujours en forme

Ce film s’ajoute à la liste des productions de haut niveau d’Apple, qui comprend Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et Napoléon de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. On attend prochainement la sortie du thriller espion Argylle de Matthew Vaughn, avec un casting de stars, et un film sur la Formule 1 avec Brad Pitt est également en cours de production, ainsi que la série The Masters of the Air produite par Tom Hanks et Steven Spielberg.

Two for the Money représente le plus grand projet à ce jour pour Perfect Storm, dirigée par Lin et son président Andrew Schneider. De plus, Lin a prévu de revenir à ses racines indépendantes en réalisant The Last Days of John Allen Chau, qui commencera à être tourné en Thaïlande début 2024.

Par ailleurs, Charlize Theron s’apprête à jouer dans The Old Guard 2, qui sera diffusé sur Netflix en 2024 après un léger retard. De même, Dan Mazeau est connu pour son travail sur Damsel, une prochaine fantasy avec Millie Bobby Brown qui arrivera également sur Netflix l’année prochaine.

