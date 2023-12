La surprise de The Office était... une compilation de compilations

Rien de nouveau.

Décevant. Nous ne pouvons pas trouver un autre mot pour ce que nous avons vu hier sur le compte officiel de The Office sur YouTube, bien que nous ayons passé une heure et quelque chose de plutôt amusante, soyons honnêtes. Mais, après avoir excité tout le monde pendant une semaine entière, ce qu’ils nous ont donné était une série de vidéos thématiques les uns après les autres, ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions.

C’est exactement ce que nous avons obtenu, les près d’un millier de personnes qui nous avons connectés en direct en même temps, et c’est que l’attente était grande, comme c’est toujours le cas lorsqu’il y a quelque chose lié à l’une des meilleures sitcoms que vous pouvez voir aujourd’hui. Non, ce n’était pas l’annonce du reboot déjà démenti, ni une liste de lecture ou un podcast pour Spotify malgré ce que les images laissent entendre; c’était des vidéos compilées, sans surprise, lors d’une émission qui a duré un peu plus d’une heure et qui nous a divertis plus grâce à ce que nous partagions dans le chat que par les vidéos elles-mêmes, que nous avions déjà vues mille fois.

Par exemple, nous avons vu comment les personnages de The Office s’imitaient les uns les autres (vous pouvez le voir ci-dessous), aussi comment Dwight est la personne la mieux préparée de toute la ville de Scranton, en Pennsylvanie, ou comment Gabe Lewis essayait, sans succès, d’attirer Erin dans ses filets, mais rien de nouveau.

The Office

The Office est une série comique qui suit la vie quotidienne des employés de la succursale de Scranton de l’entreprise de papier Dunder Mifflin. L’histoire se déroule sous la forme d’un faux documentaire, montrant les dynamiques professionnelles et personnelles des employés sous la direction et la supervision du manager incompétent mais charismatique, Michael Scott. À travers des situations comiques et souvent absurdes, la série explore les relations, les rivalités et l’humour particulier qui se développent dans un environnement de bureau, devenant ainsi un portrait hilarant et aigre-doux de la vie de bureau dans une entreprise.

