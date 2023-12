La nouvelle caméra de surveillance Xiaomi : petite, économique, avancée et capable de filmer dans l’obscurité

Xiaomi ne se soucie pas seulement de faciliter votre vie avec la technologie, mais elle veille également à votre sécurité. Son catalogue de produits tels que les serrures intelligentes, les portes avec judas électronique, les capteurs et les caméras de sécurité est vaste. Et il s’est encore agrandi avec l’arrivée d’un nouveau membre : la CW300.

Destinée à surveiller les zones extérieures, la caméra CW300 est discrète, petite mais vraiment puissante. Et ses performances internes sont aussi grandes que son prix bas est inversement proportionnel.

Xiaomi CW300 Outdoor Camera

Comme son nom l’indique, la Xiaomi CW300 Outdoor Camera est une caméra de surveillance vidéo conçue pour être installée à l’extérieur d’une maison, d’un commerce, dans un jardin, un parking, etc. La CW300 présente ce qui vous permet de contrôler l’objectif à distance en le tournant vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cette flexibilité garantit une couverture complète, s’adaptant à tout espace extérieur en temps réel.





Conçue pour résister aux intempéries, la CW300 est dotée d’une classification IP66 de résistance à la poussière et à l’eau, garantissant un fonctionnement stable dans des conditions de vent, de gel, de pluie et de neige. Et vous pouvez la connecter à la fois en Wi-Fi sans fil et via un câble réseau.

Enregistrer une vidéo en l’absence totale de lumière

En implémentant 2 lumières infrarouges et 2 lumières blanches, la caméra garantit une vision claire et lumineuse dans les environnements les plus sombres grâce à un objectif F1.6 de 4 mégapixels et une grande ouverture qui affiche des images 2,5K qui conservent leur netteté même lorsqu’on agrandit l’image.

Avec des fonctions d’avertissement sonore et lumineux, cette caméra enregistre non seulement, mais vous avertit également des éventuelles menaces en émettant un son d’alarme et des flashs à haute fréquence lorsqu’elle détecte une intrusion. La fonction ‘suivi AI des mouvements humains’ améliore la sécurité en surveillant et en suivant intelligemment les mouvements.





Une caméra puissante et abordable

Le meilleur, comme toujours avec un produit Xiaomi, c’est son prix, car la Xiaomi CW300 Outdoor Camera ne coûte que 239 yuans (environ 30 euros au taux de change actuel) et est livrée avec une carte mémoire de 32 Go. Nous ne savons pas encore si elle arrivera en Europe, mais étant donné que nous avons déjà un bon catalogue de caméras de sécurité Xiaomi ici, il serait étrange qu’elle ne le fasse pas.

Via | Gizmochina

