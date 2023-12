Lenovo retire cette batterie externe en raison du risque d’incendie : découvre si cela t’affecte

Lenovo, l’une des marques les plus reconnaissables aujourd’hui dans le monde de la technologie, est contrainte de retirer de son catalogue l’une de ses batteries externes en raison d’un risque potentiel d’incendie. Il s’agit spécifiquement d’une de ses powerbanks destinée à charger les ordinateurs portables via un port USB de type C, qui a la capacité de s’enflammer, voire d’exploser.

Batteries à risque en raison d’un défaut de fabrication

Comme indiqué dans le support de Lenovo, il existe un grand nombre de batteries de la marque qui présentent un grave défaut provoquant des risques d’incendie lorsqu’elles sont utilisées de manière active. Cette batterie portable, d’une capacité de 20 000 mAh, présenterait un problème au niveau de ses vis internes qui, lorsqu’elles se desserrent excessivement, provoquent un court-circuit et multiplient les risques d’incendie et même d’explosion en cas de surchauffe extrême.

Ce problème pourrait causer des dommages fatals aux personnes et à l’environnement dans lequel se trouve la batterie à ce moment-là. C’est pourquoi il a été identifié que le numéro de pièce (part number à l’arrière) serait le 40ALLG2WWW, et que les dates à risque seraient celles figurant à l’arrière entre le 01/22 et le 06/22, c’est-à-dire les batteries fabriquées entre janvier et juin 2022. Lenovo s’engage à faciliter le retrait de ces dispositifs à risque via son site web.

Si votre batterie portable Lenovo possède ce numéro de pièce et a été fabriquée entre janvier et juin 2022, cliquez ici pour créer un ticket avec Lenovo, où, en communiquant le numéro de série de votre powerbank, ils vous confirmeront si votre appareil fait partie des produits retirés afin que vous puissiez le renvoyer. À partir de là, Lenovo se chargera de tout le processus de retrait de la batterie portable à risque.

Les risques des batteries

Il est important de se rappeler que les dispositifs électroniques ne sont jamais exempts de dangers, bien qu’il soit actuellement assez difficile qu’il y ait des défaillances de ce type en raison des contrôles stricts des entreprises et des réglementations institutionnelles. Cependant, aujourd’hui encore, il y a des incidents liés aux explosions de smartphones, étant donné qu’il y a des milliards de téléphones sur le marché actuel et, statistiquement, il est difficile qu’aucun ne soit touché par un court-circuit de cette ampleur.

En réalité, il y a quelques années, Samsung a connu un incident qui aurait pu entacher sa réputation en tant que marque, car les explosions de certains Samsung Galaxy Note 7 ont contraint l’entreprise à retirer complètement ce téléphone du marché et il n’est revenu qu’avec l’arrivée du Note 8 un an plus tard. Et finalement, les marques elles-mêmes sont les moins intéressées par ces défauts, car leur réputation dépend du fait qu’il n’y ait pas de tragédies de ce genre liées à leur marque. C’est pourquoi Samsung a choisi de laisser tomber son tristement célèbre Note 7, après la mauvaise publicité qu’il a reçue à l’époque.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :