Adam Driver en SNL: « Le wokisme a tué Han Solo »

Il s’agit simplement d’une strophe de sa lettre particulière au Père Noël.

Adam Driver, sérieux, mais pas trop

Kylo Ren, le, disons, semi-méchant de la trilogie Star Wars jusqu’à présent, était aussi, et attention, spoilers à venir, le fils de Han Solo et Leia Organa, un rôle qui a permis à Adam Driver de se faire connaître mondialement du grand public, mais qui lui a aussi causé quelques maux de tête.

C’est ce qu’il a avoué il y a quelques jours seulement dans l’émission Who’s Talking to Chris Wallace?, où il nous révèle que les personnes ne cessent de lui rappeler qu’il a tué Han Solo, un véritable traumatisme pour de nombreux spectateurs du Réveil de la Force qui, à l’époque, avaient encore confiance en un produit digne de Star Wars. « Pas tous les jours, mais oui », commence le protagoniste de Ferrari, qui sort cette semaine dans les salles de cinéma. « Avant, c’était plus fréquent, mais maintenant, probablement une fois par mois, quelqu’un me fait savoir que j’ai tué Han Solo« .

Ce n’était pas lui, c’était le wokisme

Le terme wokisme (de woke) a été utilisé dans le discours public pour décrire un ensemble d’attitudes, de positions et d’approches associées à la justice sociale, à l’inclusion, à la diversité et à l’équité. Le terme est souvent utilisé de manière péjorative par ceux qui critiquent ou s’opposent à ces mouvements, surtout lorsqu’ils sont utilisés pour plaire à une partie de la masse plutôt que parce que le produit, c’est-à-dire une série, un film, un jeu vidéo ou autre, est spécifiquement destiné de cette manière.

C’est ainsi qu’Adam Driver s’est également référé à Star Wars: Le Réveil de la Force, mais il l’a fait sur un ton amusant dans l’émission Saturday Night Live (SNL), où il a « chanté » sa lettre particulière au Père Noël, une tradition pour lui qu’il prétend normalement faire en privé.

« J’aimerais que les personnes arrêtent de m’arrêter dans la rue pour me dire que j’ai tué Han Solo. Le wokisme a tué Han Solo. Oh, tu sais, ces vidéos TikTok où les couples se font des blagues entre eux ? Peut-on tuer ces personnes ? ». Comme nous pouvons le voir, une petite pique à une franchise qui prépare plus de films pour l’avenir, dont certains mettent en vedette Daisy Ridley dans le rôle principal, Rei dans les films, et nous ne savons pas si Driver fera partie de leur casting.

