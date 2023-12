Ce sont les prochains Xiaomi qui recevront la mise à jour vers HyperOS

Xiaomi aura dans HyperOS sa nouvelle stratégie pour améliorer son image par rapport à MiUI.

La nouvelle couche de personnalisation de Xiaomi arrive pour révolutionner le logiciel de l’entreprise.

Le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, HyperOS, continue d’arriver progressivement sur de plus en plus de dispositifs. Cette version qui vient remplacer MiUI après de nombreuses années de service et de mises à jour, a déjà commencé à être transplantée sur différents appareils de l’entreprise, et l’on sait déjà lesquels seront les prochains à être renouvelés de l’intérieur.

Xiaomi, mais aussi POCO

Pour le moment, selon les fuites de Xiaomui, il a été confirmé que trois nouveaux appareils de la marque passeront à HyperOS très prochainement : un smartphone Xiaomi, un smartphone POCO et une tablette Xiaomi. Le smartphone Xiaomi serait le Xiaomi 11T, tandis que son compagnon de marque serait le POCO F5 Pro. La tablette qui recevra le logiciel HyperOS serait la Xiaomi Pad 6. Il est prévu que HyperOS soit opérationnel d’ici la fin de cette année 2023 sur la tablette et le POCO, tandis que le Xiaomi serait mis à jour début janvier 2024.

Aussi bien le Xiaomi 11T que la Xiaomi Pad 6 étaient déjà annoncés dans les listes internationales de Xiaomi comme des appareils qui recevraient HyperOS, tandis que la mise à jour du POCO F5 Pro représente l’un des premiers appareils de POCO et Redmi à recevoir le nouveau système. On prévoit que cette nouvelle couche de personnalisation arrive encore sur plus de terminaux, donc il reste à voir quelles seront les prochaines annonces de la marque chinoise.

HyperOS, le plus grand saut dans le logiciel de Xiaomi

Pendant de nombreuses années, des millions d’utilisateurs ont salué le travail formidable de Xiaomi en termes de qualité de ses produits, de puissance de son matériel, mais en pointant du doigt MiUI, qui a toujours été la couche de personnalisation de la marque, comme le plus grand défaut de leurs appareils. HyperOS arrive donc non seulement pour combattre cette stigmatisation, mais aussi pour offrir de grandes améliorations qualitatives dans le service que l’utilisateur reçoit de son système d’exploitation.

HyperOS, qui arrivera progressivement sur de plus en plus d’appareils de Xiaomi, POCO et Redmi, représente un changement radical par rapport à MiUI grâce à ses modifications en termes de design, d’architecture et de fonctionnalités. De nouveaux icônes et animations, des améliorations de performance, des fonctionnalités inédites jusqu’à présent… il y a de nombreuses nouveautés d’HyperOS par rapport à sa couche de personnalisation prédécesseure, et très bientôt, des millions d’utilisateurs pourront bénéficier de ce bond en qualité tant attendu.

